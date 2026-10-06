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शाहजहां की करारा गांव की अनसुनी मोहब्बत, नर्तकी के प्यार में महल और पूरा गांव नाम कर दिया

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 21 किमी दूर उतावली नदी के किनारे गुलारा गांव स्थित है, दावा है कि इस गांव का नाम मुगलकाल में बदला गया था. इसका पहले गुलारा की जगह करारा गांव नाम था. यहां उतावली नदी के बांध पर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले दो महल बनाए गए थे, इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने सन 1615 में कराया था. इसके बाद शाहजहां बुरहानपुर के गवर्नर बनाए गए थे. इसी दौरान वे गुलारा महल (करारा गांव) में उतावली नदी का बांध और महल देखने पहुंचे, जहां उन्हें एक नर्तकी से मोहब्बत हो गई.

जब शाहजहां बुरहानपुर पहुंचे तो उनके स्वागत में संगीत और नृत्य की महफिल सजी थी, इस महफिल में गुलआरा बेगम नामक नर्तकी ने संगीत और नृत्य (मुजरा) की प्रस्तुति दी. इस प्रस्तुति से मुगल बादशाह शाहजहां काफी प्रभावित हो गए. उन्हें पहली नजर में ही गुलआरा बेगम से प्यार हो गया. इसके बाद उन्होंने करारा गांव का नाम बदलकर गुलारा महल कर दिया. इस महल को शाहजहां और गुलआरा बेगम के प्रेम का प्रतिक माना जाता है. यही वजह है कि शाहजहां ने दोनों महलों को भी गुलारा बेगम को समर्पित किया था.

डांसर गुलारा की अनसुनी प्रेम कहानी की निशानी (ETV Bharat)

गांव और महल दोनों का नाम गुलारा

इस गांव का और यहां के महला का नाम भी बदलकर गुलारा कर दिया गया था. गुलआरा बेगम के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाने शाहजहां ने ऐसा किया था. इन जुड़वां महलों की बनावट मुगलकालीन कला को बखूबी दर्शाता है. इतिहासकार बताते हैं कि चांदनी रात में यहां नजारा आज भी देखने लायक बनता है, खास बात यह है कि महलों की बनावट इस प्रकार है कि बहते पानी की आवाज संगीतमय और कलकल गूंजती है.

दक्कन की कुंजी में हुआ प्यार

बुरहानपुर ऐतिहासिक रूप से 'दक्कन का द्वार या दक्कन की कुंजी' कहलाता है. यहां मुगलकालीन और अन्य बादशाहों के शासनकाल में बनाए महल, धरोहर और संरचनाएं मौजूद हैं, इसमें कुंडी भंडारा, शाही किला, गुलारा महल, बीबी का मकबरा सहित अन्य धरोहर शामिल है, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक कहानी बयां कर रही है.

प्रेम, समर्पण और सम्मान की अनोखी मिसाल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं इतिहासकार?

इतिहासकार नौशाद मोहम्मद ने बताया, "अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने सन 1615 में करारा गांव में उतावली नदी पर बांध का निर्माण किया था. यहां सुरक्षा के लिए बांध की दोनों तरफ दो जुड़वा महल बनाए थे. जब शाहजहां को बुरहानपुर का गवर्नर बनाया था, तब वह बुरहानपुर आए थे. इस दौरान उनके स्वागत में नृत्य और संगीत (मुजरा) की महफिल सजाई गई थी. जहां नर्तकी गुलआरा की कला से शाहजहां मोहित हो गए, यही से उनके प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी. इसके बाद शाहजहां ने करारा गांव का नाम बदलकर गुलारा कर दिया था, साथ ही इन जुड़वां महलों को गुलआरा बेगम को समर्पित कर दिया, जो गुलारा महल के नाम से प्रसिद्ध है."

शाहजहां की मोहब्बत और गुलारा का इतिहास (ETV Bharat Graphics)

पर्यटक सलीम तड़वी ने बताया, " यहां उतावली नदी पर एक बांध बना है, जो गुलारा महल के नाम से पहचाना जाता है, यहां शाहजहां और गुलआरा बेगम की प्रेम कहानी शुरू हुई थी. यह अनोखे प्रेम का जीता-जगता उदाहरण है, यहां झरना बहता है, जो पर्यटकों को लुभाता है, हम भी घूमने आए है, महल देखकर मुगलकालीन इतिहास याद आ गया."