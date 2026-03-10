ETV Bharat / state

गेहूं और चने के MSP रजिस्ट्रेशन केंद्र पर परेशान किसान, घंटों इंतजार के बाद निराश लौट रहे

बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना का पंजीयन चल रहा है. यहां ऑपरेटर ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन पंजीयन के दौरान तकनीकी समस्या सामने आ रही है. जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों को बगैर पंजियन कराए वापस लौटना पड़ रहा है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं और चना समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रकिया शुरू की है. लेकिन बार-बार सर्वर डाउन होने के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सर्वर डाउन होने के कारण पंजीयन प्रक्रिया थप (ETV Bharat)

ऑफ लाईन पंजीयन व्यवस्था की मांग

रेणुका कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन गेहूं और चना के पंजीयन कराने के लिए 40 से अधिक किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण दिनभर में 8 से 10 किसानों का ही पंजीयन हो पा रहा है. इससे परेशान किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो किसानों के ऑफ लाईन पंजीयन की व्यवस्था की जाए. ताकि निर्धारित समय सीमा में किसान अपनी उपज बेचकर अन्य फसल लगाने में जुट जाएं. सरकार ने गेहूं पंजीयन की तारीख 10 मार्च और चना पंजीयन तारीख 16 मार्च तक रखी है. गेहूं समर्थन मूल्य पंजीयन का आज आखिरी दिन है. ऐसे में गेहूं उत्पादक किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

पंजीयन केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर किसान

खामनी गांव निवासी किसान लक्ष्मण महाजन ने बताया, "बीते एक सप्ताह से पंजीयन केंद्र के चक्कर काट रहा हूं. इससे पहले करीब 4 बार शाहपुर में पंजीयन के लिए चक्कर लगाए. अब 3 बार रेणुका मंडी में चक्कर लगा चूका हूं, इसके बावजूद अभी तक पंजियन नहीं हो पाया है. ऐसे में कई किसान परेशान हो चुके हैं."

किसानों की सरकार से मदद की गुहार

इसी तरह खड़कोद गांव के किसान प्रमोद पाटिल ने बताया, "सरकार ने किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन प्रकिया शुरू की है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण पंजीयन नहीं हो रहा, नजदीकी पंजीयन केंद्र पर भी यही आलम चल रहा है, किसान सुबह से पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं. बावजूद इसके पंजीयन से वंचित रहना पड़ रहा है, जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके."

रेणुका कृषि उपज मंडी में पंजीयन केंद्र पर तैनात ऑपरेटर नरेंद्र निकम ने बताया, "सुबह से ही पंजीयन प्रकिया में जुट जाते हैं. जैसे जैसे सर्वर चलता है, पंजीयन किए जाते हैं. लेकिन सर्वर डाउन होने से कई किसानों को असुविधा हो रही है. इस समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है."