ETV Bharat / state

हाईवे का जायजा लेने आए सांसद को ग्रामीणों ने घेरा, सर्विस रोड और सिक्योरिटी की मांग उठाई

इसके अलावा शाहपुर नगरवासियों ने शाहपुर फाटे पर संपर्क मार्ग बनाए जाने की मांग की है. साथ ही दापोरा क्षेत्र में खेतों में पानी निकासी की समस्या को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की. इस पर सांसद ने अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ किसानों और ग्रामीणों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

ग्रामीणों ने सुनाई सांसद को समस्याएं इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे के निरीक्षण के दौरान उस वक्त अलग माहौल बन गया, जब क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को घेर लिया और अपनी समस्याएं सुनाईं. ग्रामीणों ने खातला फाटा, निंबोला रेलवे ओवरब्रिज, सुखपुरी और उमरदा क्षेत्र में सर्विस रोड और सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई. ग्रामीणों का कहना था कि हाईवे बन रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाजाही और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है. सांसद ने उनकी बात को सुना और सुरक्षा का भरोसा दिलाया.

बुरहानपुर: इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे को फोर लेन में तब्दील किया जा रहा है. बुरहानपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. चिलचिलाती धूप के बीच खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल निर्माणाधीन इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर निरीक्षण के लिए सड़कों पर उतर आए. उन्होंने करीब चार घंटे तक अधिकारियों के साथ 50 किलोमीटर लंबे मार्ग का दौरा किया. जैसे ही ग्रामीणों को सांसद के आने की खबर हुई, वह मौके पहुंचे और सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

उमरदा गांव के किसान दिवाकर महाजन ने हाईवे निर्माण के दौरान गांव जाने के लिए सर्विस रोड की मांग रखी है, उनका कहना है कि, ''हाईवे गांव से जुड़ेगा, इससे ग्रामीणों को बेहतर ट्रांसपोर्टिंग का लाभ मिलेगा, गांव सीधे महानगरों से कनेक्टिविटी जुड़ेगी.''

सर्विस रोड और सिक्योरिटी की मांग उठाई (ETV Bharat)

सांसद ने नेशनल हाईवे का किया निरीक्षण

शुक्रवार को सांसद ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ मिलकर खातला फाटा से शाहपुर तक हाईवे का निरीक्षण किया, अधिकारियों से सुविधाओं और निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. यहां अधिकारियों ने सांसद को परियोजना की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी उपलब्ध कराई. इस दौरान एनएचएआई के अफसरों से खातला फाटा, असीरगढ़, झिरी, निंबोला रेलवे ओवरब्रिज सहित ताप्ती और मोहना नदी की पुलियों सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में पूछा गया, कमियां मिलने पर सांसद ने उन्हें जरूरी निर्देश दिए हैं.

ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को दिए निर्देश (ETV Bharat)

सांसद को असीरगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कटी घाटी में पहाड़ी के बाहर एक हिस्सा बाहर दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इस पहाड़ी हिस्से को कम करने के निर्देश दिए हैं. इससे भविष्य में दुर्घटना की संभावनाएं कम होगी. इसके अलावा बोलती पहाड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की एक साइड से यातायात शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए, जल्द ही यहां एक साइड से यातायात शुरू होगा.

हाईवे से बुरहानपुर को विकास की नई गति मिलेगी

खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि, ''इंदौर-इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बुरहानपुर जिले को विकास की नई गति मिलेगा. इससे व्यापार, उद्योग, कृषि परिवहन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी होगी. यह मार्ग क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली लाएगा.''