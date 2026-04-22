बीजेपी सांसद के भाई की संदिग्ध मौत, कुएं में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
खंडवा-बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई की संदिग्ध मौत, कुएं में मिला विश्वनाथ पाटिल का शव, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 5:55 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर-खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई की मौत का मामला सामने आया है. शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बोहरडा गांव में सांसद के भाई का शव कुएं में मिला है. पुलिस ने सांसद के भाई विश्वनाथ उर्फ बाडू पाटिल का शव उनके खेत के कुएं से निकाला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है.
सांसद के भाई का कुएं में मिला शव
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के मुताबिक "विश्वनाथ पाटिल अचानक घर से लापता हो गए थे. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना दी. शिकायत मिलते ही पुलिस विभाग ने खोजबीन शुरू की. इस दौरान पुलिस को बोहरडा गांव स्थित पाटिल के खेत में कुएं के पास विश्वनाथ की चप्पल मिली थी. इसके आधार पर पुलिस प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम से कुएं की सर्चिंग कराई, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने कुएं से उनका शव निकाल लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इस मामले में शिकारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."
पुलिस को लग रही आत्महत्या
खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ उर्फ बाडू पाटिल की संदिग्ध मौत ने परिजनों को झकझोर दिया है. परिजनों में शौक की लहर फैल गई है. पुलिस का मानना है कि शुरूआती जांच में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई विश्वनाथ पाटिल ने आत्महत्या की है. अगर ये आत्महत्या है, इसके कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है.
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सांसद के घर पर उमड़ी समर्थकों की भीड़
हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही विश्वनाथ के मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल शिकारपुरा थाना पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच में जुटी है. बताया ज रहा है कि विश्वनाथ पाटिल का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके पैतृक गांव बोहरटा में किया जाएगा. अभी मामले में परिवार ने कोई भी बयान नहीं दिया है. वहीं सांसद के घर पर समर्थकों और जानने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है.