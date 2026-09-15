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नकारात्मक मानसिकता के दुखी व्यक्ति हैं राहुल गांधी, देश की प्रगति से नाखुश, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का बयान

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है. ऐसे में 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने देशभर में सेवा के विभिन्न कार्य किए जाएंगे. सोमवार को विधायक व बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि सेवा संकल्प के तहत 17 सितंबर को जिले के हर घर में संकल्प का दीपक जलाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जमकर घेरा.

बुरहानपुर : कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने करारा प्रहार किया है. अर्चना चिटनिस ने कहा कि राहुल गांधी कुंठित और नकारात्मक मानसिकता हैं. वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और देश की प्रगति से दुःखी है. अर्चना चिटनिस ने कहा, '' मैं सेवा के संकल्प के समय परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो.'' अर्चना चिटनिस ने राहुल गांधी को लेकर ये बयान बीजेपी की सेवा संकल्प की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया.

पीएम की तारीफ, राहुल को बताया मानसिक बीमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में काम करने के 25 साल पूरे होने पर विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा, '' पीएम नरेंद्र मोदी के काम करने की निरंतरता देश की क्षमता और देश की आकांक्षा को मैच करने का ईश्वर ने उन्हें विशेष गुण दिया. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री योगानुकुल समयानुकुल व्यक्तित्व के धनी है.'' वहीं, इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर विधायक अर्चना चिटनिस ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताया. उन्होंने कहा, '' राहुल गांधी देश की तरक्की से दुखी होने वाले व्यक्ति है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी की उनकी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाए.''

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19 सितंबर को इंदौर आएंगे राहुल गांधी

मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे. इस कार्यक्रम से पहले राजनितिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत सत्ता दल के कई नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. तो वहीं, विपक्ष ने भी जवाबी बयानबाजी करते हुए सरकार को घेरा है. वहीं, सोमवार को बीजेपी ने सेवा संकल्प को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की, जिसमें बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने विकसित भारत 2047 को लेकर मीडिया से चर्चा की और राहुल गांधी के लिए कहा कि उन्हें देश की प्रगति से दुख पहुंचता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है.