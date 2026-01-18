ETV Bharat / state

बुरहानपुर में बदमाशों का आतंक, रातों रात काट दी केले की फसल, दहशत में किसानों

बदमाशों ने किए खेत नष्ट जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बोरसर गांव में दो खेतों में एक हजार लुंगर काटकर नष्ट कर दिए हैं. अज्ञात बदमाशों ने खेतों में बीती रात उत्पात मचाया, उन्होंने किसानों की फसल नुकसान पहुंचाया. पीड़ित किसान मौलाना साहिल नवाब पटेल ने बताया कि, ''केले की फसल लगभग तैयार स्थिति में पहुंच चुकी है. कुछ ही महीने बाद फसल काटी जाती. लेकिन शरारती अज्ञात बदमाशों ने हरकत कर दी.''

बुरहानपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के बोरसर गांव में केला उत्पादक किसान नवाब पटेल और अल्ताफ पटेल के खेतों में अज्ञात बदमाशों ने खड़ी फसल को काटकर खेतों में ही फेंक दिया. दोनों किसानों के 10 हजार पेड़ों में से एक हजार पेड़ों से घड़ यानी लुंगर काट दिए हैं. इससे उन्हें 2 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है. इस घटना के बाद क्षेत्र के अन्य किसानों में डर का माहौल बन गया है. अब किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है. पीड़ित किसानों ने शाहपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

अन्य किसानों में डर का महौल

शनिवार सुबह जब अन्य किसान खेतों में पहुंचे तो उन्हें खेतों में केले के पेड़ कटे पाए, इससे उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत खेत मालिक को सूचना दी. पीड़ित किसानों ने शाहपुर थाने में शिकायत की. सूचना मिलते ही पुलिस खेतों में पहुंची, यहां पुलिस पंचनामा बनाकर मामले की जांच में जुट गई है. वही इस घटना के बाद गांव के अन्य किसानों को डर सता रहा है, किसानों में आक्रोश का माहौल है. आसपास के अन्य किसान अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

3 लाख का नुकसान, फसल को लेकर चिंता में किसान

किसान रमेश शिंदे ने बताया कि, ''सुबह खेतों में आकर देखा तो केले की फसल कटी नजर आई. हमने खेत मालिक को जानकारी दी. अज्ञात बदमाशों ने दोनों किसानों के खेतों में एक हजार केलों को नुकसान पहुंचाया है, इसमें लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है. ग्रामीण लोग चाहते हैं कि नुकसान करने वाले की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए.''

9 महीने लगते हैं केले की फसल तैयार होने में

पीड़ित किसान साहिल नवाब ने बताया कि, ''पड़ोसी किसानों से जानकारी मिली, उन्होंने कहा तुम्हारे खेत में नुकसान हो गया है. किसी ने पेड़ काट के फेंक दिए है. केले की फसल को 9 महीने तैयार होने को लगता है. अज्ञात बदमाशों ने लुंगर काटकर बिखेर दिए, इससे तीन लाख का नुकसान हुआ है. पुलिस से मांग है कि जांच कर कार्रवाई की जाए.'' इस पूरे मामले में शाहपुर टीआई अखिलेश मिश्रा ने बताया कि, ''बोरसर गांव से शिकायत आई है, जांच की जा रही हैं, दोषियों का पता लगाकर जल्द कार्रवाई की जाएंगी.''