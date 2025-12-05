ETV Bharat / state

क्लिनिक में काम करने वाली नाबालिग ने डॉक्टर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र का मामला, पीड़िता एससी एसटी वर्ग की, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार.

BURHANPUR DOCTOR MOLESTED MINOR
नाबालिग ने डॉक्टर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
बुरहानपुर : जिले के नेपानगर से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी डॉक्टर नेपानगर में निजी क्लिनिक संचालित करता है. गुरुवार शाम को पीड़िता ने नेपानगर थाने पहुंचकर अपने साथ हुआ घटनाक्रम बताया और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. इसके बाद नेपानगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. टीआई ज्ञानू जैसवाल के मुताबिक पीड़िता एससी एसटी वर्ग की है, जिसके चलते आरोपी पर पॉक्सो के साथ-साथ एससी एसटी एक्ट की धारा भी बढ़ाई हैं.

क्लिनिक में काम करती थी नाबालिग

नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जैसवाल के मुताबिक पीड़िता डॉक्टर के निजी क्लिनिक में काम करती थी. इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. घटना फरवरी माह की बताई जा रही हैं. लेकिन गुरुवार को इस मामले की शिकायत नाबालिग ने परिजनों के साथ नेपानगर थाने पहुंचकर की. पीड़िता की शिकायतक के बाद पुलिस ने निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामा दर्ज करते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को भी जानकारी दी.

घटना की जानकारी देतीं थाना प्रभारी (Etv Bharat)

चंद घंटों में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार ने पहले से ही जिले में महिला व बालिकाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं. एसपी ने कहा है कि महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जाए. इस मामले में भी जैसे ही नाबालिग ने दुष्कर्म की शिकायत की, पुलिस सक्रिय हो गई और टीम ने चंद घंटों में ही आरोपी डॉक्टर को धरदबोचा. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

Burhanpur Doctor Molested Minor
नेपानगर पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में मामला (Etv Bharat)

नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया, '' नाबालिग किशोरी ने डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित एट्रोसिटी (एससी एसटी) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.''

