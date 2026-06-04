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खेतों में पहुंचे मंत्री सिलावट, किसानों के दर्द को करीब से समझा, जमीन पर बैठ सुनी समस्याएं

गांवों में पहुंचे मंत्री सिलावट, समस्याएं सुनी इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रभावित किसानों की पीड़ा सुनी. खामनी गांव में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किसानों की चौपाल लगाई. यहां किसानों से सीधे संवाद किया. उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए. खामनी गांव में किसानों ने प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की मांग उठाई है.

आंधी बारिश से फसलें हुईं खराब इस दौरान बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस, सांसद प्रतिनिधि, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी आशुतोष बागरी सहित तहसीलदार और पटवारियों की टीम उपस्थित रही. दरअसल बीते दिनों जिले के दर्जनों गांवों में आंधी-तूफान और बारिश से केला फसल जमींदोज हो गई थी. इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ है. ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

बुरहानपुर: गुरुवार को बुरहानपुर में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री व प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट शाहपुर और खकनार क्षेत्र के गांवों में पहुंचे. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित खेतों में जाकर जायजा लिया. उन्होंने शाहपुर क्षेत्र के खामनी, फोपनार, कोदरी और खकनार क्षेत्र के मांजरोद, नया खेड़ा, दसघाट सहित विभिन्न गांवों में खेत-खेत जाकर प्रभावित किसानों से चर्चा की. खेतों में हुई फसल बर्बादी को देखा और किसानों का ढांढस बढ़ाया.

प्रभावित किसानों ने मंत्री से कहा, अधिकारी सर्वे में भेदभाव करते हैं, वह एक ही स्थान पर बैठकर मनमानी पूर्वक सर्वे करके इतिश्री कर लेते हैं. इससे किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है. इस दौरान किसानों ने वन ग्रामों को भी सर्वे लिस्ट में जोड़ने की मांग रखी है. उनका कहना है कि, वन ग्रामों में वन विभाग को सर्वे करना रहता है, लेकिन वन विभाग भी आनाकानी करता है, इससे किसानों को मुआवजा से वंचित रहना पड़ता है. इस पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कलेक्टर हर्ष सिंह को डीएफओ से मिलकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिया है.

बुरहानपुर में किसानों की फसलें बर्बाद (ETV Bharat)

किसानों के साथ खड़ी है हमारी सरकार

प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि, ''इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ख़डी है. किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं. प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और किसानों को राहत दिलाना डॉ. मोहन यादव सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है.'' मंत्री ने कलेक्टर हर्ष सिंह को जल्द से जल्द प्रभावित खेतों में राजस्व विभाग की टीम से सर्वें कराने के निर्देश दिए हैं.

सर्वे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उनका कहना है कि, केला फसल नुकसान का सर्वे शीघ्र, पारदर्शी और तथ्यात्मक रूप से पूरा किया जाए. इस दौरान राहत और मुआवजे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'' मंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, ''पटवारी और सर्वे टीम केवल रिपोर्टों के आधार पर स्थिति नहीं, बल्कि स्वयं खेतों में पहुंचकर वास्तविक हालात का आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके.'' मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, ''वो पूरी कोशिश करेंगे, आप निश्चित रहे न्याय ठीक होगा.''

चौपाल लगाकर सुनीं किसानों की समस्याएं (ETV Bharat)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की मांग

खामनी गांव के प्रभावित किसान प्रकाश महाजन ने बताया कि, ''किसानों के खेतों में भारी नुकसान हुआ है. हमारी मांग है कि जिन खेतों में नुकसान हुआ है, वहां मौके पर जाकर सर्वे किया जाए, ताकि किसानों की फसल नुकसानी का सही और सटीक आंकलन हो सके. उन्होंने सरकार से मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किए जाने की भी मांग रखी है. उनका कहना है की फसल बीमा योजना की मांग वर्ष 2018 से लंबित है, सर्वे के दौरान भी सर्वे दल किसानों से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हैं, इस बार खेत-खेत जाकर सर्वे किया जाए.

किसान सुभाष पाटिल ने बताया, ''खामनी क्षेत्र में 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, इससे किसान बर्बाद हो चुका है. अब किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए. सरकार को मौसम आधारित फसल बीमा योजना तत्काल लागू करना चाहिए, इससे किसान को बीमा योजना का भरपूर लाभ मिलेगा.''