ETV Bharat / state

UPSC एग्जाम छोड़ बुरहानपुर के लड़के ने बनाया मिल्क विलेज, गांव का बिजनेस हुआ मिलियन डॉलर

बालापाट गांव इन 80 परिवारों के पास 1000 से अधिक दुधारू पशु हैं, इससे हर दिन डेढ़ हजार लीटर से ज्यादा दूध का उत्पादन होता है. पशु पालक आसपास के गांवों तक दूध की सप्लाई करते हैं. खास बात यह है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने भी पशुपालन को अपनाया है. जो हाईटेक रूप से पशुपालन कर रहे हैं.

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर खकनार ब्लॉक के बालापाट गांव में गवली समाज के लोगों ने मेहनत और पशुपालन के दम पर नई पहचान स्थापित की है. महज 1250 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 225 परिवार निवासरत हैं. इनमें 75 प्रतिशत आदिवासी और 25 प्रतिशत गवली परिवार शामिल है. इनमें से करीब 80 परिवारों ने पशुपालन को अपनी आजीविका का मजबूत साधन बना लिया है.

शिक्षित युवा की मवेशी पालन में बढ़ी दिलचस्पी

शिक्षित युवा अब अच्छी नस्ल की गाय, भैंस खरीदने की बात कह रहे हैं. इतना ही नहीं, पशुओं से गोबर निकलता है, इससे पशु पालक जैविक खाद बनाकर खेतों में इस्तेमाल करते हैं. इस जैविक खाद से खेतों में अच्छी फसल होती है. पशुपालन से न केवल दूध उत्पादन होता है, बल्कि जैविक खाद भी निकलता है. इससे पशु पालकों को दोहरी आय प्राप्त हो रही है. जिसके चलते इन परिवारों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की हैं.

सैकड़ों सालों से चल रहा कारोबार

खकनार तहसील क्षेत्र के बालापाट गांव में दूध की नदिया बहती है, इस गांव में गवली समाज करीब 500 वर्षों से पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं. खास बात यह है कि गवली समाज से प्रेरित होकर आदिवासी परिवारों ने भी पशुपालन को अपना लिया है, गांव में 20 से ज्यादा आदिवासी परिवार भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ चुके हैं. इस व्यवसाय से इन परिवारों को दोहरी इनकम हो रही है.

पशुपालन की 500 वर्ष पुरानी विरासत (ETV Bharat)

यूपीएससी में मिली असफलता तो शूरू किया पशु पालन

रविंद्र यादव ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, इसके बाद तीन बार यूपीएससी की परीक्षा में भविष्य आजमाया, लेकिन तीनों बार असफलता हासिल हुई. फिर उन्होंने नौकरी करने की बजाए पशुपालन का विकल्प चुना. अपने दादा और पिता से विरासत में मिले पशुपालन व्यवसाय की पूरी तरह अपना लिया. वह अब गांव में रहकर पशुपालन में जुट गए है, अपनी पढ़ाई लिखाई का सही इस्तेमाल पशुपालन में कर रहे हैं.

सरकार से मदद की गुहार

वह हाईटेक तरीके से पशुपालन करते हैं, उन्होंने इस व्यवसाय को आजीविका का मजबूत जरिया बना लिया है. गांव में अन्य पशु पालकों को भी समय-समय पर सही और सटीक गाइडेंस देते हैं. इससे गांव में पशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, उन्होंने प्रशासन और सरकार से पशुपालन के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि, यदि प्रशासन और सरकार इस गांव के पशुपालकों को सहायता उपलब्ध कराए तो हम उंची नस्ल के पशुओं को खरीदकर इस व्यवसाय को इससे अधिक बढ़ावा दे सकते हैं. इससे न सिर्फ हमारी आय में बढ़ोतरी होंगी, बल्कि पशुपालन और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

युवा और बुजुर्ग सभी कर रहे पशुपालन (ETV Bharat)

पूर्वजों से विरासत में मिला व्यवसाय

पशुपालक रामा यादव ने बताया, "गवली समाज कई पीढ़ियों से पशुपालन करते आ रहे हैं, यह व्यवसाय हमें पूर्वजों से विरासत में मिला है. पूरे गांव में करीब 80 परिवारों के पास एक हजार से ज्यादा दुधारू पशु है, इससे रोजाना एक हजार लीटर से अधिक दूध उत्पादन होता है. बाजार में डेयरी संचालक 50 से 60 रुपये लीटर दूध खरीदते हैं. इसके अलावा पशुपालन के दौरान गोबर भी निकलता है, इससे हम जैविक खाद बनाते हैं. इस जैविक खाद को खेतों में बिछाया जाता है, जिसके कारण खेतों में अच्छी फसल होती है. इससे हमें दोहरी इनकम होती है. इस व्यवसाय से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आया है. युवा पीढ़ी ने भी पशुपालन को अपना लिया है, शिक्षित युवा भी पशुपालन कर रहे हैं."

ग्राम पंचायत बालापाट के सहायक सचिव गजानन यादव बताते हैं कि, ''बालापाट गांव की कुल आबादी 1250 है, यहां करीब 225 परिवार निवासरत हैं, अकेले गवली समाज के 60 परिवार और 20 आदिवासी परिवार पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं. हमारे गांव में हर दिन हजारों लीटर दूध का उत्पादन होता है. इस गांव को बालापाट के अलावा दूध वाला गांव के नाम से भी पहचाना जाता है. यहां प्योर दूध मिलता है. यही वजह है कि खकनार, डेढ़तलाई सहित आसपास के गांवों में यहां से दूध सप्लाई किया जाता है. ग्राम पंचायत के माध्यम से पशु चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग द्वारा शिविर लगाकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाते हैं.''