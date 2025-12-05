ETV Bharat / state

बुरहानपुर में बुल फाइट बैन, पाड़ों की लड़ाई की जगह कुश्ती और कव्वाली से मनोरंजन

बुरहानपुर में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा पर रोक, मेला समिति के फैसले के बाद थाना प्रभारी ने सदस्यों का थाने में शाल-श्रीफल से किया सम्मान.

BURHANPUR BULL FIGHT BAN
बुरहानपुर में अब नहीं होगी पाड़ों की लड़ाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
बुरहानपुर: शाहपुर तहसील के सीतापुर गांव में अब पाड़ों की लड़ाई लोगों को देखने नहीं मिलेगी. सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा पर रोक लगा दी गई है. यह बड़ा निर्णय गांव की मेला समिति ने ही लिया है. समिति ने मनोरंजन के लिए पाड़ों की लड़ाई की जगह अब कुश्ती और कव्वाली कराने का निर्णय लिया है. सीतापुर गांव में मेला समिति द्वारा पाड़ों (हेलों) की टक्कर आयोजित की जानी की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है.

समिति के फैसले को थाना प्रभारी ने सराहा

गांव की मेला समिति के सदस्य, सरपंच और ग्रामीण एकत्रित होकर शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के पास पहुंचे, यहां सभी ने एक स्वर में 6 दिसंबर को वार्षिक मेला आयोजन की बात रखी. समिति सदस्यों ने बताया कि अब वे पाड़ों की लड़ाई नहीं करवाएंगे. ग्रामीणों के इस फैसले का शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने स्वागत किया है.

बुल फाइट की जगह अब होगी कुश्ती और कव्वाली (ETV Bharat)

ग्रामीणों की सकारात्मक पहल से न सिर्फ परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता पर अंकुश लगेगा, बल्कि पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा. उन्होंने समिति सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर पुष्पमाला पहनाई और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि "ग्रामीणों का यह निर्णय समाज के हित में सार्थक पहल है, जो अन्य गांवो के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरेगा."

मनोरंजन के लिए होगी कव्वाली और कुश्ती

शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने ग्रामीणों को पाड़ा टक्कर के दुष्परिणामों से अवगत कराया, उन्होंने बताया कि "हेलों की टक्कर जैसी गतिविधियां कई बार पशु-अत्याचार और विवाद का कारण बनती है. इसलिए इस परंपरा को बदलकर इस बार मेले में दंगल यानी कुश्ती और कव्वाली का आयोजन किया जाएगा. कुश्ती प्रतियोगिता न केवल सुरक्षित है, बल्कि खेल भावना को भी बढ़ावा देती है. जिससे मेले का माहौल मनोरंजक और सांस्कृतिक लिहाज से फायदेमंद साबित होगा."

ग्राम पंचायत सीतापुर के सरपंच अमर सिंह मंडलोई ने बताया कि "पाड़ा टक्कर 'पशु लड़ाई' के बजाए देसी कुश्ती प्रतियोगिता कराई जाएगी. इससे भारतीय खेलों का बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश की माटी के पहलवानों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा."

वहीं, शाहपुर क्षेत्र के समाजसेवी रमजान तड़वी ने कहा कि "सीतापुर गांव की ताजी बानगी से यह साबित होता है, कि जब समाज स्वयं जागरूक होकर सकारात्मक परिवर्तन की पहल करता है, तो उसका प्रभाव दूरगामी और प्रेरणादायी होता है."

