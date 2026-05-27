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गर्मी में शरीर को AC जैसी ठंडक देता है आईस एप्पल, लीची और ताड़ फल भी चखें

बुरहानपुर में लीची और आईस एप्पल की भारी डिमांड, 2 क्विंटल रोजाना लीची बेचते हैं विक्रेता, सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR LITCHI ICE APPLE DEMAND
आईस एप्पल शरीर को देता है AC जैसी ठंडक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 5:59 PM IST

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बुरहानपुर: बाजारों में लीची और ताड़फल की डिमांड बढ़ गई है. गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोगों ने शीतल और पोष्टिक फलों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. जिसके चलते इन दिनों लीची और ताड़फल लोगों की पहली पसंद बन गया है. बड़ी संख्या में लोग इन फलों को बाजारों से खरीद रहे हैं. डॉक्टर भी लोगों को भीषण गर्मी में सीजनल फल खाने की सलाह दे रहे हैं.

लीची और ताड़ फल खरीदने की ग्राहकों में होड़

बुरहानपुर में लीची की आपूर्ति बिहार के मुजफ्फरपुर सहित देश के कई जिलों से की जाती है. बड़ी संख्या में थोक व्यापारी ऑर्डर देकर लीची मंगवाते हैं. शहर के विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन से अधिक दुकानदार लीची बेचते देखें जा सकते हैं. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों से ताड़ का फल यानि आइस एप्पल भी बाजार में लाए जा रहे हैं. भीषण गर्मी से बचाव के लिए लीची और आइस एप्पल को खरीदने के लिए ग्राहकों में होड़ लग जाती है.

बुरहानपुर में लीची और आईस एप्पल की भारी डिमांड (ETV Bharat)

2 क्विंटल रोजाना लीची बेचता है हर विक्रेता

फल विक्रेता शेख फारूक ने बताया कि "बुरहानपुर में मुजफ्फरपुर और इंदौर से लीची मंगाई जाती है. यहां ग्राहक लीची खाना बहुत पसंद करते हैं. जिससे रोजाना हर विक्रेता 2 क्विंटल से ज्यादा लीची बेच लेता है. बाजार में लीची का भाव 300 रुपए प्रति किलोग्राम और ताड़ का फल 25 रूपये प्रति नग मिलता है. इसे खाने से ठंडक मिलती है, लोग बड़ी मात्रा में खरीदते हैं."

BURHANPUR ICE APPLE DEMAND
लीची और ताड़ फल खरीदने ग्राहकों में होड़ (ETV Bharat)

लीची और आईस एप्पल खाने के कई फायदे

प्रिशियस लाइफ केयर में पदस्थ डॉ. हिमांशु पटेल ने बताया "लीची ठंडा और स्वादिष्ट फल है. इसमें विटामिन-सी, पानी की अधिक मात्रा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. गर्मी में इसके सेवन से इम्यूनिटी पॉवार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है. यह पाचन और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है.

BURHANPUR LITCHI MARKET
2 क्विंटल रोजाना लीची बेचता है हर विक्रेता (ETV Bharat)

इसी तरह ताड़ का फल यानि आइस एप्पल, भीषण गर्मी में शरीर को एसी जैसी ठंडक देता है. इसमें पानी, मिनरल्स और प्राकृतिक शुगर पाई जाती है, जो गर्मियों के दिनों में शरीर को ठंडक देती है और लू से बचाती है. इस फल में अधिक मात्रा में पानी होता है, जिससे यह तप्ती धूप में भी शरीर को हाईड्रेट रखता है. यह आमतौर पर कब्ज और एसिडिटी से भी निजात दिलाता है."

फल देता है शरीर को कुदरती ठंडक

डॉ. हिमांशु पटेल कहते हैं कि "हर व्यक्ति को रोजाना इन फलों का सेवन करना चाहिए. इन फलों को रोजाना 50-50 ग्राम मात्रा में खाना चाहिए. इससे पानी की कमी दूर होती है. साथ ही शरीर को कुदरती ठंडक मिलती है."

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