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लाल-काले शहतूत ने खींचा लोगों का ध्यान, गर्मियों में सिर्फ 15 दिन ही मिलता है ये फल

चिलचिलाती धूप और गर्मी में शहतूत ने खींचा लोगों का ध्यान ( ETV Bharat )

बाजारों में शहतूत फल जमकर बिक रहा है. देखने में आकार भले ही छोटा है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे हैं. शहतूत पोषक तत्वों से भरपूर फल है. यह न केवल एक रसीला बल्कि मौसमी फल है, जो बाजारों में केवल 15 दिन ही मिलता है. इसकी कीमत 200 रूपये प्रति किलोग्राम है. पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के रावेर, सावदा, फैजपुर सहित खंडवा के पंधाना, हरसूद से भी इसकी डिमांड आती है.

बुरहानपुर: गर्मी के दस्तक देते ही धूप तेज होने लगी है. जिसके चलते चौक-चौराहों और बाजार में दोपहर के समय सन्नाटा पसर गया है. ऐसे में शरीर को ठंडा और हाईड्रेटेड रखने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. अधिकांश लोग गर्मी में नारियल पानी, नींबू पानी सहित आम का पना पीना पसंद कर रहे हैं. इस बीच अब शहतूत फल ने लोगों का ध्यान खींचा है.

गर्मियों में सिर्फ 15 दिन ही मिलता है शहतूत (ETV Bharat)

बिना छिलका और बीज वाला फल

फल विक्रेता गोपाल महाजन ने बताया कि "शहतूत बिना छिलका और बिना बीज वाला फल है. यह खाने में खट्टा मीठा और रसीला होता है. यह हर साल अन्य फलों से महंगा बिकता है. इसको तोड़ने में कड़ी मशक्कत लगती है, क्योंकि एक-एक फल तोड़ना पड़ता है. इसमें पौषक तत्व होते है, जो शरीर को ठंडा रखते है." कई लोग इसका जूस बनाकर पीते है. शहतूत की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती है.

बिना छिलका और बिना बीज वाले फल की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

शहतूत का साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं लोग

शहतूत विक्रेता सरस्वती ने बताया कि "शहतूत गर्मियों में शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. खरीददार उसके गुण और खरीदी को लेकर उत्साहित है. शुगर मरीजों के लिए कुदरत का तोहफा है, क्योंकि यह कुदरती रसीला फल है. इसके सेवन से कई फायदे हैं.

स्थानीय निवासी अशोक बारहे ने बताया कि "गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने और स्वस्थ रखने के लिए फलों और जूस का सहारा लेना पड़ता है. इसके अनगिनत फायदे है, मैं हर साल बेसब्री से शहतूत का इंतजार करता हूं. इसमें पोषक तत्व हैं, जो लोगों को स्वस्थ और ठंडा रखते हैं."

इम्युनिटी बूस्ट करता है शहतूत

वैद्य सुभाष माने ने बताया कि "शहतूत एक शीतल फल है. गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और मजबूत रखने में मददगार है. शहतूत पोषक तत्वों से भरपूर फल है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन-सी, आयरन और फाइबर पाया जाता है. इसके सेवन से मुंह के छालों से राहत मिलती है, लिवर मजबूत होता है और पेट की समस्याओं से निजात मिलती है. साथ ही पाचन में सुधार, मजबूत इम्युनिटी सहित मोटापा कंट्रोल होता है."