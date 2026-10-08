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बिना दहेज की होंगी शादियां, न कोई फालतू खर्च, मराठा युवाओं ने उठाया नया कदम

बुरहानपुर: आज के समय में भी समाज में कई ऐसी कुरोतियां हैं, जिसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है. ऐसी कुरोतियों को खत्म करने के लिए बुरहानपुर के मराठा समाज के लोगों ने कुछ प्रण लिए हैं. मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड की टीम ने समाज के युवक-युवतियों की शादियों में दहेज, फिजूलखर्ची, महंगे तोहफे और खाने की बर्बादी सहित अन्य खर्चों पर रोक लगाने निर्णय लिया है. हमारे देश में दहेज़ और दहेज लोभियों की प्रताड़ना से तंज आकर कई महिलाएं अपनी जान गवां चुकी हैं.

इसकी शुरुआत अभी आने वाले शादी के सीजन से की जा रही है. जो भी संकल्प पत्र के सभी 6 संकल्पों का पालन करेगा, मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड की ओर से उसे सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा. हालांकि शुरुआती दौर में ही करीब 24 से अधिक दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोगों ने संकल्प पत्र भरकर दिया है. आगामी दिनों में इन जोड़ों का विवाह होना प्रस्तावित है. उन्होंने सभी 6 संकल्पों का पत्र भरकर मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों को सौंपा है.

इस पहल से युवा पीढ़ी जुड़ रही है. मराठा समाज में परिवर्तन की दिशा में युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है. मराठा समाज के युवाओं द्वारा दहेज मुक्त विवाह का संकल्प पत्र भरना एक अत्यंत सराहनीय और सकारात्मक पहल मानी जा सकती है. यह कदम न केवल सामाजिक कुरीतियों को खत्म करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समानता पर आधारित समाज की नींव भी रख सकता है. मराठा समाज की इस पहल की अन्य समाज में जमकर सराहना हो रही है, उन्होंने इस पहल को सकारात्मक करार दिया है.

समाज के कई युवाओं ने भरा संकल्प पत्र (ETV Bharat)

दहेज मुक्त विवाह के लिए प्रेरित

संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अश्विन पाटिल ने बताया कि "करीब 24 से अधिक युवाओं ने दहेज मुक्त विवाह का संकल्प पत्र भरकर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है. इस मौके पर युवाओं ने संकल्प लिया कि वे न तो अपने विवाह में दहेज का लेन देन करेंगे और न ही ऐसी किसी प्रथा का समर्थन करेंगे. जिससे वर या वधू पक्ष अनावश्यक कर्ज में डूबे."

नेपानगर की प्रिया पाटील ने बताया कि "शादी दो परिवारों और दिलों का मिलन है, इसे व्यापार नहीं बनने दिया जाना चाहिए. समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने युवाओं के इस साहसिक कदम की सराहना की और इसे उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बताया. आने वाले दिनों मे दहेज मुक्त सामूहिक विवाहोत्सव के जरिए समाज को एक मैसेज दिया जाएगा."

महिलाओं ने भी पहल की तारीफ की (ETV Bharat)

खुशबू पाटिल ने बताया कि "मराठा समाज ने नशे के दुष्प्रभाव बताकर वर-वधु दाेनाें पक्षाें काे नशा का त्याग करने व नशामुक्ति के अभियान का हिस्सा बन नशामुक्त विवाह करने का प्रस्ताव रखा. जिस पर सभी ने नशा मुक्त शादी करने का निर्णय लिया."