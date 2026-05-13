मध्य प्रदेश का शराब मुक्त गांव, 21 सालों की प्रतिज्ञा पर कायम ग्रामीण
बुरहानपुर के मांजरोद कला गांव में पूरी तरह से बैन है शराब, नशाखोरी-घरेलू कलह को देखते हुए लिया गया था फैसला. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 7:32 PM IST
बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित मांजरोद कलागांव बीते 21 वर्षों से 'शराब मुक्त गांव' का गौरव हासिल कर चुका है. इस गांव में वर्ष 2005 में महिला, पुरुष और युवाओं ने शराब मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया था, यही वजह है कि ग्राम पंचायत मांजरोद कला ने सामाजिक जागरूकता और सामूहिक संकल्प की अनूठी मिसाल पेश की है. दरअसल, इस गांव में शराब की वजह से घरेलू, आपसी और सामूहिक विवाद होते थे, साथ ही युवा पीढ़ी भी शराब की लत से परेशान हो चुकी थी, इससे ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई थी.
उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के सामने सामूहिक फैसला लिया, इस फैसले ने समूचे गांव की तस्वीर और तकदीर बदलकर रख दी. आज भी गांव में शराब बनाने और बेचने पर पाबंदी है, पूरे गांव में युवाओं की टीम पैनी निगाहें रखती है.
गांव में शराब बेचने और बनाने पर प्रतिबंध
खकनार थाना क्षेत्र के मांजरोद कला गांव में ग्रामीणों ने शराब बनाने, बेचने और सेवन पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है. ग्रामीणों के मुताबिक आज से करीब 25 वर्ष पहले शराब की वजह से गांव का माहौल बिगड़ गया था. मजदूर वर्ग शराब का आदि हो चुका था. इससे छोटी-छोटी बातों पर विवाद, पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा और आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा था. इतना ही नहीं मजदूर वर्गीय परिवार के लोग मेहनत की कमाई शराब में खर्च कर देते थे.
21 साल पहले का फैसला आज भी कायम
इससे घरों में वाद विवाद और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. इस समस्या से निजात दिलाने के मकसद से गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई. इस बैठक में ग्रामीणों को समझाइश दी गई, शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन कई बार बैठकों के बाद सर्वसम्मति से शराब मुक्त गांव बनाने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय 21 साल बाद भी कायम है. गांव में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक है. सभी ग्रामीण इस फैसले का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं. यही वजह है कि मांजरोद कला गांव ने शराब मुक्त गांव का गौरव हासिल किया है.
शराब न होने से गांव में भाईचारे का माहौल
ग्रामीण राहुल उर्फ पिंटू जाधव ने बताया कि "हमारे बड़े बुजुर्गों ने गांव में शराबबंदी का फैसला लिया था, करीब 21 सालों से यह फैसला आज भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं. शराबबंदी के बाद गांव के वातावरण में सुधार आया है. ग्रामीणों की सूझबुझ से आपसी भाईचारा बढ़ा है. सभी परिवारों में खुशहाली आई है, ग्रामीणों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है."
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गांव के वरिष्ठ नागरिक प्रदीप जाधव बताते है कि "हमने महिला, पुरुष और युवाओं की मौजूदगी में वर्ष 2005 में सर्वसहमति से शराबबंदी का फैसला लिया था. खास बात यह है कि युवा पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. साथ ही गांव को शराब मुक्त बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रही है, हमारा गांव झगड़ा मुक्त भी बन चुका है."