ETV Bharat / state

बुरहानपुर मंडी में किसान चना के MSP से खुश, अधिकतम 40 क्विंटल बेचने की शर्त से दिक्कत

बुरहानपुर खरीद केंद्रों पर चने की फसल लेकर उमड़े किसान. कुछ दिक्कतों के साथ एमएसपी पर खरीदी जोरों पर.

Burhanpur mandi chana khareed
बुरहानपुर खरीद केंद्रों पर चने की फसल लेकर उमड़े किसान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : बुरहानपुर की रेणुका अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी जोरों पर है. यहां 30 मार्च से खरीदी चल रही है. इस साल सरकार ने चना का एमएसपी 5 हजार 875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग कराकर उपज बेच रहे हैं. जिला प्रशासन ने चना खरीदी के लिए दो खरीदी केंद्र स्थापित किए हैं. इसमें शाहपुर और एमागिर्द समिति शामिल हैं. किसानों ने मांग की है कि चना खरीदी में एक बार में निर्धारित वजन का चना बेचने का नियम बदला जाए.

चना बेचने की लिमिट खत्म करने की मांग

रेणुका अनाज मंडी स्थित दोनों खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना खरीदी जोरों पर है. यहां रोजाना 30 से अधिक किसान चना बेचने आ रहे है. लोनी गांव के किसान मुकेश महाजन के मुताबिक "खरीदी केंद्र पर केवल 40 क्विंटल चना खरीद रहे हैं, जबकि कई किसानों की 40 क्विंटल से ज्यादा उपज आई है. पहले चरण में केवल 40 क्विंटल ही चना खरीद रहे हैं, बाकी उपज खरीदी के लिए दोबारा बुलाते है. इससे किसानों को ट्रांसपोर्ट खर्चा अधिक चुकाना पड़ता है." किसानों की मांग है कि 40 क्विंटल से अधिक उपज एक ही बार में खरीदी करें.

किसानों ने की चना बेचने की लिमिट खत्म करने की मांग (ETV BHARAT)

पोर्टल संबंधी समस्या से बाधा

खरीदी के दौरान पोर्टल संबंधी समस्या भी आ रही है. इससे किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं. कई किसानों के बिल भी अटक गए हैं. साइट बंद होने से बिल जनरेट नहीं हो सके. इससे किसान परेशान हैं. करीब 30 से अधिका किसानों को स्लॉट बुकिंग के लिए घंटों इंतजार में बैठना पड़ा. देवारी गांव के किसान रामलाल राठौड़ ने बताया "आज सर्वर ठप हो गया है, इससे स्लॉट बुकिंग प्रभावित हुई है, जिन किसानों ने उपज बेच दी है, उनके बिल अटक गए है, इससे उन्हें घंटो इंतजार करना पडता है, इस समस्या का निराकरण होना चाहिए."

Burhanpur mandi chana khareed
बुरहानपुर की रेणुका अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी (ETV BHARAT)

चना और मसूर की खरीदी की एमएसपी

Burhanpur mandi chana khareed
चना बेचने में पोर्टल संबंधी समस्या से बाधाएं (ETV BHARAT)

किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने चना और मसूर की खरीदी भी एमएसपी पर करने का निर्णय लिया है. चने का एमएसपी 5,875 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. जबकि मंडियों में इन फसलों के माडल रेट क्रमशः 5,000 और 5,800 रुपये के आसपास चल रहा है. सरकार ने तय किया है कि चने के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाएगा, जबकि मसूर की पूरी फसल का उपार्जन करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत करीब 5.8 लाख मीट्रिक टन मसूर खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH MSP GRAM
MP GRAM PROCUREMENT LIMITS
WHEAT PROCUREMENT GUIDELINE
BURHANPUR NEWS
BURHANPUR MANDI CHANA KHAREED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.