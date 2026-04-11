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बुरहानपुर मंडी में किसान चना के MSP से खुश, अधिकतम 40 क्विंटल बेचने की शर्त से दिक्कत

बुरहानपुर खरीद केंद्रों पर चने की फसल लेकर उमड़े किसान ( ETV BHARAT )