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बुरहानपुर में कुएं के बाहर गिरा फिर अंदर चला गया शख्स, रेस्क्यू में SDERF के छूटे पसीने

हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें युवक कुएं में गिरता दिखाई दे रहा है. अजीबो-गरीब बात ये है कि शख्स कुएं के बाहर गिरा, लेकिन बाहर से एक गड्ढा बना हुआ था, जो कुएं से कनेक्ट था. जिसके चलते उस गड्ढे से होकर व्यक्ति कुएं के अंदर चला गया.

बुरहानपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी गांव में शनिवार को सरकारी कुएं की मुंडेर पर एक व्यक्ति आराम फरमा रहा था. इस दौरान वह असंतुलित होकर 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद कुएं के पास स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण कुएं की ओर दौड़ पड़े. उन्होंने शाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी.

कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव

वहीं, हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने एसडीईआरएफ की टीम को बुलाया. एसडीईआरएफ की टीम करीब 11 बजे पहुंची और 3 बजे तक रेस्क्यू अभियान चलाया. लेकिन कुएं की गहराई अधिक होने और झाड़ियों के होने के कारण शव को नहीं निकाला जा सका.

घंटों मेहनत के बाद एसडीईआरएफ ने निकाला शव (ETV Bharat)

इसके बाद जेसीबी की मदद से कुएं के मुंडेर को तोड़ा गया और पेड़ों की टहनियां काटी गई. कड़ी मशक्कत और ग्रामीणों की मदद से करीब 6 बजे एसडीईआरएफ की टीम शव को निकालने में सफल हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शराब दुकान से सटकर एक सरकारी कुआं है. जिसे लोहे की जालियों से सुरक्षित नहीं किया गया है और अक्सर यहां शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है. जिससे आगे भी हादसे की आशंका बनी हुई है.

70 फीट गहरा है कुआं, 50 फीट है पानी

शाहपुर थाना में पदस्थ एसआई अलीमुद्दीन ने बताया, "कुएं में रस्सी के सहारे जवानों को नीचे उतारा गया. कुएं की गहराई अधिक होने और कुएं में झाड़ी और कचरा होने कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई. ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने पुलिस को कुएं की गहराई करीब 70 फीट बताई है. इसमें 50 फीट पानी भरा है, जिसके कारण पुलिस और रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू अभियान में परेशानियां झेलना पड़ी. कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाल लिया गया है."