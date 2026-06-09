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बुरहानपुर में 500 की आबादी में 1 हैंडपंप, रात में भी पानी की जद्दोजहद, बड़ी कठिन है जिंदगी

बुरहानपुर के कई ग्रामीण अंचलों में पानी का संकट, मलगांव फालिया में रात के अंधेरे में पानी भरने जाते ग्रामीण, सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR FETCH WATER AT NIGHT
बुरहानपुर में 500 की आबादी में 1 हैंडपंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
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बुरहानपुर: देश में हर घर नल जल योजना का पहला अवॉर्ड हासिल कर चूका बुरहानपुर जिला, अब जल संकट के मामलों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में है. यहां आदिवासी फालियों में जल संकट की समस्या कोई नई नहीं है. गर्मी में नादियामाल, रेखलिया झिरा फालिया और रामलाल, पलासपानी फालिया के बाद एक बार फिर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट तहसील की ग्राम पंचायत अंबा के मलगांव फालिया से जल संकट की झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. इस फालिया में आलम यह है कि मासूम बच्चों का बचपन पानी के संघर्ष में गुजर रहा है.

500 आबादी में प्यास बुझाने महज एक हैंडपंप

जानकारी के मुताबिक मलगांव फालिया में आबादी लगभग 500 है. प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए 4 हैंडपंप लगाए थे, लेकिन अब केवल एक ही हैंडपंप चालू हालत में बचा है, जबकि 3 हैंडपंप पीने योग्य पानी नहीं देते. इससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि इस हैंडपंप में भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता, जिसके कारण दिनभर लंबी-लंबी कतारें लगी रहती है. यही वजह है कि प्यास बुझाने के लिए कई परिवार रात में हैंडपंप से पानी भरने पहुंचते हैं.

बुरहानपुर के ग्रामीण अंचल में पानी का संकट (ETV Bharat)

अंधेरी रात में टॉर्च लेकर निकलते हैं लोग

अंधेरी रात में मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार करते हैं. इतने संघर्ष के बाद पानी मिलता है. ग्रामीण कंठ की प्यास बुझाने के लिए अंधेरी रात की भी परवाह नहीं करते. ग्रामीणों ने बताया कि इस हैंडपंप से पानी भी इतनी धीमी गति से निकलता है कि एक बर्तन भरने में 15 मिनट तक लग जाते हैं. इतना ही नहीं कई बार दो-तीन बर्तन भरने के बाद हैंडपंप दम तोड़ देता है.

BURHANPUR WATER CRISIS
500 आबादी में प्यास बुझाने महज एक हैंडपंप (ETV Bharat)

आधी रात को जंगली जानवरों का खतरा, लेकिन पानी जरूरी

इसके बाद दोबारा पानी आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. मजबूरी में ग्रामीणों को रात में किसी भी वक्त पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. पानी की चाह में मासूम बच्चे, युवा, महिला और पुरुष दिन-रात जूझते है, वह अपने घरों से खाली बर्तन, मटके और बाल्टियां लेकर हेंडपंप की इर्दगिर्द मंडराते रहते हैं. ग्रामीण रामू भास्करे ने बताया कि "हमें अंधेरी रात में 2 किमी दूर से पानी जुटाना पड़ता है. ऐसे में रात के समय जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है.

BURHANPUR VILLAGERS WATER NIGHT
पानी के लिए बैलगाड़ी पर ले जाते बर्तन (ETV Bharat)

शिकायत के बाद भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं

इसके बावजूद महिलाएं और बच्चे मजबूरी में अंधेरे में पानी भरने पहुंचते हैं. उनका कहना है हमनें ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव से कई बार पानी की गुहार लगाई, लेकिन हमारी फरियाद को अनसुना कर दिया गया." ग्रामीण मुन्ना देवरे ने बताया कि "पानी के लिए कई महिनों से संघर्ष करना पड़ रहा है. पानी के लिए जोखिम भरा संघर्ष छोटे-छोटे बच्चे, महिला और पुरुष की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, यदि समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति इससे गंभीर हो सकती है."

स्थायी हैंडपंप लगाने की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल समस्या के निराकरण की गुहार लगाई है, उन्होंने मांग कि है ग्राम पंचायत टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराए. साथ ही फालिया में अतिरिक्त हैंडपंप लगाए, ताकि पानी के लिए रातभर जागना न पड़े, उनकी इस समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए. जनपद पंचायत बुरहानपुर के सीईओ संजय सिंह ने बताया कि "मामला मेरे संज्ञान में आया है, हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से मलगांव फालिया में टेंकरों से पानी सप्लाई शुरू करा दिया है.

BURHANPUR MALGAON FALIA NO WATER
शिकायत के बाद भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं (ETV Bharat)

पीएचई विभाग के एसडीओ से चर्चा की गई है, उस क्षेत्र में पानी के अन्य स्त्रोत की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा. हमने जनपद पंचायत बुरहानपुर के तहत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. जहां-जहां जल संकट के हालात हैं, उन्हें चिन्हित कर व्यवस्था की जा रही है."

Last Updated : June 9, 2026 at 5:40 PM IST

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