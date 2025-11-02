ETV Bharat / state

बुरहानपुर से 13000 क्विंटल मक्के का ट्रेन से ट्रांसपोर्ट, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

बुरहानपुर: शनिवार को रेलवे के माध्यम से 13 हजार क्विंटल से अधिक मक्का कर्नाटक रवाना किया गया. खंडवा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेलवे स्टेशन पर मक्के के बोरे पर तिलक लगाकर विधिवत पूजन किया और मालगाड़ी में मक्का लोड कराया. इसके बाद रैक को गंतव्य की ओर रवाना किया. मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर रोजगार का अवसर मिला, इससे किसानों और हम्मालों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई.

उपनगर लालबाग स्थित रेलवे स्टेशन से 13 हजार क्विंटल से अधिक मक्के का रैक ट्रक से मालगाड़ी में लोड कराया गया. ये मक्का कर्नाटक भेजा गया है. खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने कहा कि "क्षेत्र के किसानों के लिए आज का दिन बहुत खास है. इस उपलब्धि से किसानों व हम्मालों में खुशी है. मक्के के रैक कर्नाटक भेजे गए हैं. कोशिश होगी कि आगे भी क्षेत्र में होने वाली उपज की रैक भेजे जाएं. इससे हम्मालों के हाथों को रोजगार और किसानों की उपज को बेहतर दाम मिलेंगे."

किसानों को उनके उत्पाद का मिलेगा बेहतर दाम (ETV Bharat)

'किसानों को मिलेगा उत्पादन का बेहतर दाम'

मध्य प्रदेश में खंडवा के बाद बुरहानपुर से भी पहली बार मक्का रेल के माध्यम से कर्नाटक के लिए भेजी गई है. इच्छापुर के व्यापारी मनोज कुमार और अशोक बाफना ने इसकी पहल करते हुए यह उपज रेल के माध्यम से भेजी है. सांसद ने कहा, "निश्चित ही इस पहल से मक्का उत्पादक किसानों को उत्पादन का बेहतर दाम मिलेगा. वही ट्रक चालक, हम्मालों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा."

ज्ञानेश्वर पाटिल ने मक्के के बोेर पर तिलक लगाकर किया पूजा (ETV Bharat)

सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं. डबल इंजन की भाजपा सरकार जन व किसान हितैषी सरकार है. किसानों की आय दोगुनी कैसे हो इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है."