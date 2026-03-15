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बुरहानपुर में गैस की किल्लत बेअसर, मुस्लिम समाज की शादियों में पुरानी परंपरा से बनाते हैं खाना

मुस्लिम समाज में शादी में लकड़ी की आग पर बनाते हैं खाना ( Getty Images )

ईद के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज की शादियों में गैस संकट का कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि बुरहानपुर में मुस्लिमों की शादी में खाने में मेहमानों के लिए जो दाल-चावल बनाए जाते हैं, उन्हें लकड़ी की आग पर तैयार किया जाता है.

गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण मैरिज हॉल, धर्मशाला संचालकों ने शादी के आयोजनों में सिलेंडर उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है. जिससे शादी वाले घरों में चिंताएं बढ़ गई हैं. लेकिन मुस्लिम समाज की शादियों में खाना आज भी पारंपारिक तरीके यानि चूल्हे पर ही बनाया जाता है.

बुरहानपुर/देवास: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण देशभर में घरेलू गैस का संकट खड़ा हो गया है. सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है. जिसका बुरहानपुर सहित देशभर में शादी के विभिन्न पकवानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

मुस्लिम समाज की शादियों में पुरानी परंपरा से बनाते हैं खाना (ETV Bharat)

बुरहानपुर के दाल-चावल का मुगलकाल से जुड़ा है तार

बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है, यहां कई सालों तक मुगल शासकों ने राज किया. खास बात ये है कि बुरहानपुर मुगलों के जमाने में सैनिकों की छावनी थी, इन सैनिकों के लिए कम समय में अधिक भोजन बनाने के लिए बड़े-बड़े बर्तनों में लकड़ी के चूल्हों पर दाल और चावल तैयार किया जाता था. इसको बुरहानपुर के मुस्लिमों ने शादी आयोजन का व्यंजन बना लिया, जो पूरे देश में मशहूर है.

बुरहानपुर में लकड़ी की आग पर बनता है खाना (ETV Bharat)

लकड़ी पर बनता है स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना

इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने बताया, "गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से मुस्लिम समाज की शादियों पर कोई असर नहीं होगा. क्योंकि यहां मुस्लिम की शादियों में खाना लकड़ी से ही बनाया जाता है. जो मुगल काल से जारी है. शादी का खाना बनाने में गैस का उपयोग नहीं होता है. बुरहानपुर में दाल-चावल बनाने की ऐतिहासिक परंपरा है. जो लकड़ी के चूल्हों में जल्दी बनकर तैयार हो जाता है. करीब 500 साल से यह परंपरा चली आ रही है, जो आज भी जीवित है. गैस चूल्हे पर बनाए गए खाने में पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, लेकिन लकड़ी चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है."

मुस्लिम समाज की शादियों में मुगलकालीन अंदाज में बनता है खाना (ETV Bharat)

मैरिज गार्डन पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव

वहीं, मैरिज गार्डन संचालक उबैद उल्ला ने बताया, "मुस्लिमों की शादियों में खाने में दाल और चावल मेहमानों को खिलाने की परंपरा है. दाल और चावल लकड़ी के चूल्हों में पकाया जाता है. इसको पकाने में गैस का उपयोग नहीं किया जाता है. बुरहानपुर का दाल-चावल देश और प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है. गैस किल्लत की वजह से हमारी बुकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है."

देवास में गैस आपूर्ति प्रभावित होने से बढ़ी परेशानी

देवास सहित देशभर में गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी बढ़ गई है. देवास में गैस एजेंसियों के बाहर दिनभर लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. इस दौरान सिलेंडरों की काला बाजारी और होटल, रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धड़ले से हो रहा है.

जिला आपूर्ति अधिकारी टीम द्वारा घरेलू गैस रिफिल बुकिंग के लिए देवास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया. जहां घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और होटल-रेस्टोरेंट में उपयोग की शिकायत दर्ज की जा रही है. घरेलू गैस की कालाबाजारी एवं दुरूपयोग को रोकने हेतु खाद्य विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. जिसमें 4 प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया गया. इस दौरान 10 से अधिक सिलेंडरों को जब्त कर कार्रवाई की गई.