60 बच्चों के लिए 4 आलू, 3 टमाटर और 250 ग्राम दाल, बुरहानपुर में घटिया भोजन परोसने के आरोप

मेन्यू के मुताबिक नहीं परोसा जा रहा भोजन आदिवासी बाहुल्य तारापाटी क्षेत्र के करौली गांव में सरकारी प्राथमिक शाला स्थित है. इस स्कूल में कक्षा पहली से पांचवी तक लगभग 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं. यहां बच्चों को रोजाना मध्यान्ह भोजन परोसा जाता है. सरकार के निर्देश पर मेन्यू भी निर्धारित किया गया है. लेकिन मेन्यू के मुताबिक बच्चों को भोजन नहीं परोसते हैं. आलम यह है कि जो खाना इन बच्चों को परोसा जा रहा है, वह न तो पोष्टिक है और न ही सरकारी मेन्यू के अनुरूप. गांव के जागरूक युवक विजय मोरे ने आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है.

इस मामले में जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है. जिला पंचायत में पदस्थ टास्क मैनेजर रश्मि गौर ने जांच की बात कही है.

बुरहानपुर: जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत तारापाटी क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित करौली गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को मध्यान्ह भोजन के नाम पर बेहद निम्न स्तर और पतला भोजन परोसे जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है. एक जागरूक नागरिक ने इस मामले का वीडियो एक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है. यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

विजय मोरे ने आरोप लगाते हुए बताया कि, ''स्व सहायता समूह द्वारा मनमानी की जाती है. मध्यान्ह भोजन के नाम पर 50 से 60 बच्चों के लिए 4 आलू, 3 टमाटर और 250 ग्राम दाल मिलाकर भोजन तैयार किया जाता है. बच्चों को न तो पोषक भोजन उपलब्ध कराते हैं, न ही भरपेट.'' इस पर उन्होंने एतराज जताया है. साथ ही जिला प्रशासन से समूह को हटाने के अलावा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

स्कूल में मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाला समूह महज 250 ग्राम दाल, 250 ग्राम तेल, और उसमें चार आलू सहित तीन टमाटर डालकर सब्जी बनाता है. महज इतना ही भोजन 50 बच्चों में बांटते हैं. इससे न तो बच्चों की भूख मिटती है, न ही उन्हें पोषक आहार मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों को बेहद कम मात्रा में सब्जी और दाल मिलती होगी. जबकि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं. सरकार ने बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन वितरण करने के लिए समूह को जिम्मेदारी सौंपी है. लेकिन समूह के द्वारा लापरवाही बरतने से सरकार के निर्देशों की अवहेलना हो रही है. जबकि मेन्यू के मुताबिक मध्यान्ह भोजन में पर्याप्त दाल, हरी सब्जियां और रोटियां वितरित किए जाने का भी प्रावधान है.

टास्क मैनेजर ने करवाई जांच

जब इस संबंध में मध्यान्ह भोजन की टास्क मैनेजर रश्मि गौर से चर्चा की तो उन्होंने बताया, ''मैं अभी फील्ड पर हूं, मामला मेरे संज्ञान में आया है. मैंने मामले की जांच के लिए दो जन शिक्षकों को गांव भेजा था. जिन्होंने स्कूल में जांच कर समूह के लोगों के बयान लेकर पंचनामा बनाया है. जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा. जो भी तथ्य सामने आएंगे, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.''