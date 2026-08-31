बुरहानपुर में मजदूर का बेटा बनेगा डॉक्टर, पिता ने घर बेच कराई NEET की तैयारी
बुरहानपुर के शाहिद मंसूरी ने तीसरी बार के प्रयास में NEET पास की. मेडिकल कॉलेज में मिला प्रवेश. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 12:35 PM IST
बुरहानपुर : अगर लगन, जज्बा और कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता. ये बात फिर साबित कर दी बुरहानपुर के बहादरपुरा गांव में रहने वाले शाहिद मंसूरी ने. गरीबी में संघर्ष कर शाहिद ने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया. शाहिद मंसूरी ने NEET परीक्षा में कामयाबी हासिल की है. शाहिद के पिता शकील मंसूरी मजदूरी करते हैं. बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपना मकान तक बेच दिया.
बेटे की सफलता में पिता का संघर्ष
NEET पास करने के बाद शाहिद मंसूरी ने इंदौर स्थित एक निजी कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश ले लिया है. NEET पास करने के लिए शाहिद ने 2 साल तक तैयारी की. इस दौरान रोजाना 6 घंटे तक पढ़ाई की. दो बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. तीसरे प्रयास में सफलता मिली है.
पिता के सामने बेटे को डॉक्टर बनाने के बीच गरीबी आड़े आ रही थी. शहिद के पिता शकील मंसूरी बताते हैं "बेटे को पढ़ाने के लिए अपना मकान साढ़े 6 लाख रुपये में बेच दिया. इस राशि से बेटे की पढ़ाई जारी रखी. परिवार चलाने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव में दुकान चलाकर संघर्ष किया."
इंदौर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश
शाहिद ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद उसे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला. बेटे की सफलता पर शाहिद के पिता शकील मंसूरी भावुक हो गए. उनके आंखों से आंसू छलक पड़े. शकील मंसूरी बुरहानपुर ताप्ती मिल में नौकरी करते थे, लेकिन मिल बंद हो गई. इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई. ऐसे में परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई में दिक्क़तें आने लगी, लेकिन शकील ने बेटे को डॉक्टर बनाने की ठान रखी थी.
एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले शाहिद मंसूरी ने बताया "मैंने सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद नवोदय विद्यालय में चयन हुआ. यहां से 12 वीं पास की. दो बार NEET की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन असफलता हाथ लगी. तीसरी बार NEET में उत्तीर्ण हो गया."
सरकार भरेगी एमबीबीएस की फीस
शाहिद ने अपने गांव में स्थित सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की. इसके बाद नवोदय विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण की. दो बार NEET की परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी. इसके बाद तीसरी बार NEET की परीक्षा दी. इस बार उन्हें सफलता मिल गई. इससे परिवार में खुशी का माहौल है. एमबीबीएस की पूरी फीस मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के तहत सरकार चुकाएगी.
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शहरवासियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत
शाहिद की उपलब्धि पर मंसूरी समाज और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई. ऑल इंडिया मंसूरी समाज बुरहानपुर जिलाध्यक्ष गफ्फार मंसूरी, अय्यूब मंसूरी, शकील खान सहित कई लोगों ने शाहिद को फूलमालाएं पहनाकर बधाई दी. गफ्फार मंसूरी का कहना है "हमारे समाज के गरीब छात्र शाहिद मंसूरी ने NEET परीक्षा पास की है, अब उसको इंदौर के मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला है. शाहिद ने न सिर्फ परिवार, समाज बल्कि जिले का मान बढ़ाया है."