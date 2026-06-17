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नीली वर्दी की कहानी खत्म, अब खाकी में पुलिस से कदमताल करेंगे गांव के कोटवार

कोटवारों को सक्रिय करने से गांवों में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने में मदद मिलेगी. प्रशिक्षण के बाद भी कोटवार हर गांव में पुलिस की मदद कर सकेंगे. गांव में वाद-विवाद, चोरी, मारपीट सहित अन्य अपराधों की रोकथाम में पुलिस को सूचना देकर अहम भूमिका अदा करेंगे. इससे पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की इस पहल से कोटवार पुलिस की तरह खाकी वर्दी पहनकर व्यवस्था को बखूबी निभाने को तैयार हैं.

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने ग्राम कोटवारों को उनके कर्तव्य और अधिकारों से रूबरू कराने सहित विशेष त्यौहारों में पुलिस की तरह व्यवस्था संभालने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है. बुरहानपुर की रेणुका पुलिस लाइन में विशेष ट्रेनर्स के माध्यम से 250 कोटवारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. कोटवारों को नए तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वह भी पुलिस की तरह प्रशासन और पुलिस के साथ अहम भूमिका निभा सकें.

बुरहानपुर : अभी तक गांवों में कोटवार नीली वर्दी में नजर आते थे. कोटवार की मुख्य जिम्मेदारी राजस्व और पुलिस विभाग की गांव स्तर पर हर प्रकार का मदद करना है. लेकिन अब बुरहानपुर में कलेक्टर व एसपी ने कोटवारों को खाकी वर्दी पहनाकर लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस से कदमताल करने की जिम्मेदारी सौंपी है. कोटवारों का बुरहानपुर में पुलिस द्वारा बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

पुलिस की गांव स्तर पर मदद करेंगे कोटवार

ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार गांव स्तर पर प्रशासन और सरकार की मदद के लिए तैनात किए गए हैं. वे कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के लिए कार्य करते आ रहे हैं. आमतौर कोटवार गांव में राजस्व विभाग के अधीन हैं, उन्हें गांव में राजस्व भूमि, सरकारी कामकाज में मदद सहित प्रशासन को त्वरित सूचना के लिए जाना जाता है. बदलते हालात के हिसाब से अब चुनौतियां ज्यादा हैं. इन चुनौतियों से निपटने और कानून व्यवस्था सहित प्रशासन की हाईटेक तरीके से मदद करने के लिए बुरहानपुर पुलिस विभाग ने प्लान तैयार किया है.

कोटवारों को नई तकनीक सिखाने पर जोर

बुरहानपुर एसपी आशुतोष बागरी ने कोटवारों को हाईटेक और सक्रिय बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. एसपी ने कोटवारों को विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अधिकार और कर्तव्य से रूबरू कराने के मकसद से नवाचार किया है. उन्हें बुनियादी कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के टिप्स, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

बुरहानपुर में 250 कोटवारों की ट्रेनिंग

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया "अब कोटवारों को भी पुलिस की तरह खाकी वर्दी मिल गई है. इसी कड़ी में जिलेभर के 250 कोटवारों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. उन्हें उनके कर्तव्य और अधिकारों से रूबरू कराया जा रहा है. त्योहारों में व्यवस्था ड्यूटी के भी गुर सिखा रहे है. गांव में किसी भी घटना, विवाद या संदिग्ध गतिविधि की सबसे पहले जानकारी कोटवारों को मिलती है. प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकार पता चल सकेंगे, इससे वे प्रशासन और पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं."

कोटवार को कितना मिलता है वेतन

जिस कोटवार के पास कोई भूमि नहीं है, उन्हें ₹8,000 प्रति माह मिलता है. वित्त विभाग के अनुसार हर साल ₹500 की वृद्धि की जाती है. 3 एकड़ तक की सेवा भूमि वाले कोटवार को ₹2,000 प्रति माह मिलता है. 3 से 7.5 एकड़ तक की भूमि वाले कोटवार को ₹1,200 प्रति माह, 7.5 से 10 एकड़ तक की भूमि वाले कोटवार ₹1,000 प्रति माह मिलता है.