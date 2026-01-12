ETV Bharat / state

बुरहानपुर में पतंगबाजी में देश भक्ति का रंग, ऑपरेशन सिंदूर की पतंग बनी पहली पसंद

बुरहानपुर में ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग का क्रेज, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सहित मोदी तस्वीर वाली पतंग की है काफी डिमांड.

BURHANPUR OPERATION SINDOOR KITE
ऑपरेशन सिंदूर की पतंग बनी पहली पसंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
बुरहानपुर: ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में पतंगबाजी का शौक युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है. मकर संक्रांति पर्व के चलते बाजार में पतंगों की दुकानें सज गई हैं. ऐसे में पतंगबाजी के शौकीन बच्चों और युवाओं ने अपनी-अपनी पसंद की पतंग खरीदना शुरू कर दिया है. इस बार बाजारों में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग का क्रेज है. पतंगबाजी में देशभक्ति का रंग चढ़ गया है. इन पतंगों को युवा खूब पसंद कर रहे हैं. बच्चे और युवा पतंग को हवा में उड़ा कर पेंच लड़ा रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर प्रिंटेड पतंगों का क्रेज

इस बार बाजार में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी प्रिंट वाली पतंग आई है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर है. इसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी प्रिंट है, जिसकी ग्राहकों में काफी मांग है. दुकान में आते ही इसका स्टॉक बार-बार खत्म हो जा रहा है. दुकानदार बार-बार इसका ऑर्डर कर रहें हैं. आसमान में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर वाली पतंग काफी नजर आ रही है.

ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग का क्रेज (ETV Bharat)

छोटे बच्चों की पसंदीदा कार्टून पतंग

मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में पतंग बिक रही है. कुछ पतंगबाजी के शौकीन बच्चे और युवाओं ने अभी केवल धागा खरीद रखा है. अब मोदी की तस्वीर वाली पतंग व ऑपरेशन सिंदूर प्रिंट वाली पतंग के आर्डर दुकान पर आने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए उनकी पसंदीदा कार्टून की पतंग भी उपलब्ध है. जिसमें डोरेमोन, मोटू पतलू और छोटा भीम की पतंग शामिल है. बच्चे इन पतंगों को खूब पसंद कर रहे हैं.

'मोदी तस्वीर वाली पतंग नहीं मिलने से बैरंग लौट रहे ग्राहक'

पतंग विक्रेता विशाल मोगरे ने बताया कि "पीएम नरेंद्र मोदी की बच्चों और युवा-युवतियों में इतनी लोकप्रियता है कि मोदी जी की तस्वीर वाली पतंग हाथों हाथ बिक जा रही है. जितने भी ग्राहक दुकानों पर मोदी तस्वीर वाली पतंग लेने पहुंच रहे हैं, उन सब को वह पतंग नहीं मिल पा रही है. ऐसे में वे बैरंग लौट रहे है. अब पतंग विक्रेताओं ने निर्माताओं को मोदी तस्वीर वाली पतंग की बड़ी संख्या में आर्डर दिया है."

Operation Sindoor kites flying
पतंगबाजी में छाया देशभक्ति का रंग (ETV Bharat)

पतंग विक्रेता नितेश भगत ने बताया कि "इस मकर संक्रांति को लेकर युवाओं में पतंगबाजी का क्रेज बढ़ा है. हर दिन हजारों पतंग बिक रही है. पतंगबाजी में देशभक्ति की झलक देखने को मिल रही है. ऑपरेशन सिंदूर की पतंग की डिमांड बढ़ी है." पतंग विक्रेता मोहम्मद तबरेज ने बताया कि "बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंग की काफी डिमांड है. यह पतंग युवाओं और बच्चों की पहली पसंद बन गई है. स्टॉक खत्म हो गया है, तो अब नया आर्डर दिया है."

