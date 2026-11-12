बुरहानपुर में सोने की चमक लिए उगी हल्दी, किसान खेत उगलने इको फ्रेंडली गीली-सूखी टरमरिक
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा से फसल बचाने का नायाब नुस्खा, किसानों ने खेती के लिए चुना रिस्क फ्री क्रॉप और बंपर मुनाफा. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 10:57 AM IST
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश का बुरहनपुर केले के बाद हल्दी के लिए भी जाना जाएगा. दरअसल, केला उत्पादक किसानों ने प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए हल्दी की खेती को अपनाना शुरू कर दिया है. नतीजा ये है कि बुरहानपुर में करीब 2300 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने हल्दी लगाई है. बीते दो वर्षों में हल्दी की खेती में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, इस साल हल्दी के रकबे में 22 फीसदी तक इजाफा हुआ है, इस खेती से किसानों को जमकर मुनाफा भी हो रहा है.
केले पर आफत, हल्दी बनी सहारा
बुरहानपुर में हजारों किसान 25 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में केला फसल लगाते हैं. लंबे समय से प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे किसान काफी परेशान हो चुके हैं. 2018 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना से वंचित हैं, जिसके कारण कई किसानों की आर्थिक नुकसानी से कमर टूट गई है. ऐसे में केला उत्पादक किसानों का रूझान धीरे-धीरे हल्दी की फसल के प्रति बढ़ रहा है. जिले में हर साल 20 फीसदी की दर से हल्दी का रकबा बढ़ रहा है, किसान खुद मानते है कि हल्दी की फसल लगाना किसान के लिए फायदे का सौदा है.
बाजार में गीली-सूखी हल्दी के बंपर दाम
हल्दी उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ में 200 क्विंटल गीली हल्दी उत्पादन की उम्मीद रहती है. गीली हल्दी दो से तीन हजार रु प्रति क्विंटल के भाव से बिकती है. जबकि सूखी हल्दी की कीमत बारह से पंद्रह हजार रु तक मिलती है. खास बात यह भी है कि अब स्थानीय किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए महाराष्ट्र के सांगली स्थित हल्दी नीलामी मंड़ी में जाने से भी राहत मिली है, अधिकांश हल्दी व्यापारी खुद बुरहानपुर में पहुंचकर हल्दी खरीदते है, इससे किसानों का मंडी तक हल्दी ले जाने का परिवहन खर्च की बचत होती है.
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1 एकड़ में 200 क्विंटल हल्दी
हल्दी उत्पादक किसान सुनील महाजन ने बताया, ''हम विगत 13 वर्षों से हल्दी की खेती कर रहे हैं. यह जोखिम रहित फसल है. इसमें 2 एकड़ में 400 क्विंटल गीली हल्दी का उत्पादन हो सकता है. इससे बेहतर लाभ होगा. बीते 2 वर्षों में हल्दी का रकबा बढ़ा है, केला खेती में नुकसानी से सबक लेकर हम किसानों ने हल्दी की खेती का रुख किया है, हल्दी खेती में सात से नौ महीने का समय लगता हैं, इसमें कम लागत में भारी मुनाफा होता है.''
सामान्य वर्ग के किसान को 50 हजार, एससी एसटी को 70 हजार अनुदान
उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक एस.आर चौहान ने बताया, '' पिछले साल जिले में 1800 हेक्टयर में हल्दी लगाई गई थी, जो इस साल बढ़कर लगभग 2200 हेक्टयर तक पहुंच गया है, विभाग के अनुसार सामान्य वर्ग के किसान को 50 हजार जबकि एससी एसटी वर्ग के किसान को हल्दी की खेती करने पर 70 हजार रूपए प्रति हेक्टयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है.''
उद्यानिकी विभाग के अनुसार लगातार केला फसल पर आ रही आपदा के चलते केला किसानों ने अब हल्दी की खेती के तरफ रूख किया है, उद्यानिकी विभाग को उम्मीद है, आने वाले सालों में जिले में हल्दी का रकबा 3 से 4 हजार हेक्टयर तक पहुंच सकता है.
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किसान बताते हैं कि यह जोखिम रहित फसल है, उनकी मांग है उद्यानिकी विभाग और सरकार के माध्यम से किसानों को उच्च क्वालिटी की हल्दी का बीज उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें सरकार सब्सिडी का लाभ मिल सके, साथ ही उनकी हल्दी का बेहतर से बेहतर दाम भी मिल सके।
हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट देखने पहुंचे कलेक्टर
हाल ही में कलेक्टर विवेक कुमार ने फोपनार गांव में किसान योगेश पाटिल के हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट का निरिक्षण किया है, उन्होंने हल्दी प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया. इस दौरान हल्दी की सफाई, प्रसंस्करण सहित तैयार उत्पादों की विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की. कलेक्टर ने यूनिट की उत्पादन क्षमता, संचालन, निवेश सहित यूनिट की लागत के बारे में चर्चा की. उन्होंने तैयार उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी हासिल की है. इसके बाद उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक एसआर चौहान को हल्दी यूनिट स्थापित किए जाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, उनका कहना है अधिक से अधिक किसानों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए.