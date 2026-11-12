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बुरहानपुर में सोने की चमक लिए उगी हल्दी, किसान खेत उगलने इको फ्रेंडली गीली-सूखी टरमरिक

केले के बाद चमकेगी बुरहानपुर की हल्दी ( Etv Bharat Graphics )

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश का बुरहनपुर केले के बाद हल्दी के लिए भी जाना जाएगा. दरअसल, केला उत्पादक किसानों ने प्राकृतिक आपदा से सबक लेते हुए हल्दी की खेती को अपनाना शुरू कर दिया है. नतीजा ये है कि बुरहानपुर में करीब 2300 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने हल्दी लगाई है. बीते दो वर्षों में हल्दी की खेती में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, इस साल हल्दी के रकबे में 22 फीसदी तक इजाफा हुआ है, इस खेती से किसानों को जमकर मुनाफा भी हो रहा है.