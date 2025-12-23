ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के इस गांव में मात्र एक शौचालय, वो भी बंद, 7000 की आबादी खुले में शौच को मजबूर

बुरहानपुर के इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन फेल ( ETV Bharat GFX )

गांव की आबादी करीब 7 हजार है, लेकिन पूरे गांव में एक मात्र सार्वजनिक शौचालय बना है. ग्रामीण बताते हैं कि कई बार जिम्मेदारों से शौचालय चालू कराने की गुहार लगाई, लेकिन इस मांग को मौजूदा सरपंच सचिव ने दरकिनार कर दिया. वर्षों से शौचालय अनुपयोगी पड़ा है, बावजूद इसके सरपंच और सचिव इसे चालू कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं. आलम यह है कि लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

बुरहानपुर: डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खामनी में सरपंच और सचिव की गंभीर लापरवाही सामने आई है, दरअसल यहां करीब 3 साल पहले लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन अब तक उसे शुरू नहीं कराया गया है. शौचालय बंद होने के कारण ग्रामीणों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

बुरहानपुर में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत (ETV Bharat)

स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत

बुरहानपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खामनी में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत ऐसे में सवाल खड़े कर रही है. जिम्मेदारों की लापरवाही से 3 साल पहले बना शौचालय आज तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि इस शौचालय पर लाखों रुपए की सरकारी राशि भी खर्च की गई है. शौचालय बंद होने के कारण गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिन परिवारों के घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा समस्या हो रही है. ज्यादातर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रात के अंधेरे में खुले में जाना जोखिम भरा साबित हो रहा है.

बुरहानपुर के खामनी गांव में स्वच्छ भारत मिशन फेल (ETV Bharat)

खामनी गांव में सार्वजनिक शौचालय पर जड़ा ताला (ETV Bharat)

ने आरोप लगाते हुए कहा कि "इस समस्या को लेकर कई बार सरपंच और पंचायत सचिव से शिकायत की गई, लेकिन हर बार कोरा आश्वासन ही मिला, यही वजह है कि जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है."का कहना है कि "कई वर्षों पहले शौचालय बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन चालू नहीं कराया गया. जिला प्रशासन को मामले की जांच कर दोषी सरपंच और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही शौचालय को जल्द से जल्द चालू कराया जाए."



वहीं, इस पूरे मामलें में जनपद पंचायत के सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकर ने जल्द से जल्द शौचालय चालू कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से सरकारी प्रकिया अपनाकर शौचालय शुरू कराएंगे, 1 माह के भीतर प्रकिया पूरी होकर शौचालय शुरू हो जायेगा.