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बुरहानपुर में फावड़ा-तगारी और शीशा लेकर पहुंचे ग्रामीण, जनसुनवाई में प्रशासन को दिखाया आईना

बुरहानपुर जनसुनवाई में अनूठे अंदाज में पहुंचे ग्रामीण, राशन दुकान संचालक पर लगाया कालाबाजारी का आरोप.

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बुरहानपुर में ग्रामीणों का अनूठा विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 6:33 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: आदिवासी बाहुल्य खकनार क्षेत्र के नागझिरी गांव में राशन दुकान संचालक पर ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी और महिलाओं को धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे से शिकायत की है. इसी गांव के ग्रामीणों ने शिकायत का अनोखा तरीका अपनाया, दरअसल महिला और पुरुष अपने साथ तगारी और फावड़ा लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में गुहार लगाई. इसके बाद ग्रामीण सीधे खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पास पहुंच गए. इस दौरान एक ग्रामीण ने अपने हाथ में आईना, दूसरे ग्रामीण ने कंधे पर तागरी फावड़ा उठाकर शिकायत दर्ज कराई. यह नजारा देख हर कोई हैरान रह गया.

दो महीने का अंगूठा लगवाकर 1 महीने का दे रहा राशन

आदिवासी ब्लॉक खकनार की ग्राम पंचायत नागझिरी गांव में संचालित सरकारी राशन दुकान की शिकायत लेकर ग्रामीण महिलाए अनूठे अंदाज में कलेक्टर दफ्तर पहुंची. उन्होंने जनसुनवाई में अधिकारियों से शिकायत की. महिलाओं का आरोप है कि गांव में संचालित शासकीय राशन दुकान संचालक ग्रामीणों से दो महीने के राशन पर अंगुठे लगाकर एक महीने का ही राशन दे रहा है. कई लोगों का कई महीनों से राशन नहीं दिया गया है, जबकि गरीबों को सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दुकान संचालक राशन की कालाबाजारी करता है.

बुरहानपुर में ग्रामीणों का अनूठा विरोध (ETV Bharat)

फावड़ा-तगारी लेकर पहुंचे ग्रामीण

वह लंबे समय से राशन बेचकर चांदी काट रहा है. इसी तरह गांव के लोगों ने बताया पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत रोजगार नहीं दिया जा रहा है. मजबूरन रोजगार के लिए लोगों को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र पलायन करना पड़ रहा है. इससे ग्रामीणों की फजीहत बढ़ गई है. यही वजह है ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया. जनसुनवाई में रोजगार के लिए ग्रामीण सांकेतिक रूप से फावड़ा और तगारी लेकर पहुंचे. ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों और राशन दुकान संचालक की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन को आइना दिखाया. इस मामले में जिला खाद्य आपूर्ती अधिकारी अर्चना नागपुरे ने ग्रामीणों को जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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तगारी फावड़ा लेकर जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

राशन दुकान संचालक पर कालाबाजारी का आरोप

ग्रामीण लखन ने बताया कि "ग्राम पंचायत नागझिरी में दादागिरी चरम पर है. यहां आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन किया, यहां प्रति पेज 12 रुपए के हिसाब से पैसे वसूल किए गए, लेकिन अब तक प्रशासन ने जिम्मेदार सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इसके अलावा राशन दुकान संचालक गरीबों के मुफ्त राशन पर डाका डालकर कालाबाज़ारी कर रहा है. ग्रामीण राशन से वंचित है, वह महिलाओं को धमकी दे रहा है, लेकिन अब तक राशन दुकान संचालक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है."

महिलाओं ने बदतमीजी का लगाया आरोप

ग्रामीण महिला ने बताया कि "राशन दुकान संचालक महिलाओं से बदसलूकी पर उतारू हो जाता है. उनसे 2 महीने के अंगूठे लगाकर 1 महीने का राशन थमा देता है. यह समस्या लंबे समय से चल रही है, आज हमने अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है. राशन दुकान संचालक को हटाकर नई एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को निर्धारित राशन मिल सके, इस मामले में जिला खाद्य आपूति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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