बुरहानपुर कलेक्टर ने दिया अपना पर्सनल नंबर, दिव्यांग और बुजुर्ग महिला की सम्मानपूर्वक सुनी समस्या
बुरहानपुर जनसुनवाई में कलेक्टर विवेक कुमार ने जीता जनता का दिल, बुजुर्ग को बगल में कुर्सी पर बैठाकर सुनी फरियाद. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:19 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले के नवागत कलेक्टर विवेक कुमार ने पदभार संभालने के बाद पहली जनसुनवाई में जनता का दिल जीता है. दरअसल, उन्होंने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्या को गंभीरता से सुना, इस दौरान एक दिल छू लेने का दृश्य देखने को मिला. कलेक्टर दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान सभी अधिकारी आवेदकों की सुनवाई में व्यस्त थे, इस बीच कलेक्टर ने दफ्तर से बाहर निकलकर पंजीयन काउंटर पर पहुंचकर एक दिव्यांग युवक की फरियाद सुनी.
दिव्यांग और बुजुर्ग को एक कागज पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया
इसके बाद एक बुजुर्ग महिला आवास से संबंधित समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंची, इस पर कलेक्टर ने अपने बगल में कुर्सी पर बुजुर्ग महिला को बैठाया, उनकी समस्या को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारी को निराकरण के निर्देश दिए. यहां उन्होंने दिव्यांग और बुजुर्ग को एक कागज पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिखकर दिया. आवेदकों से कहा यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीधे मुझे कॉल करके बताना, मैं इस समस्या का हल करूंगा. संबंधित अधिकारी से भी जानकारी जुटाऊंगा, इससे जनता के बीच प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो गया है. इस दृश्य ने कलेक्टर विवेक कुमार का मानवीय चेहरा देखने को मिला, अब कलेक्टर के नेक कार्य की चौतरफा तारीफ हो रही है.
बता दें कि बुरहानपुर के संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित होती है, लेकिन इस बार नवागत कलेक्टर विवेक कुमार की संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिली. उन्होंने फरियाद लेकर पहुंची एक बुजुर्ग आवेदिका को पास में कुर्सी पर बैठाकर न सिर्फ निराकरण की बात कही, बल्कि बुजुर्ग महिला का हौसला भी बढ़ाया.
बुजुर्ग महिला और दिव्यांग का संबल दिया
कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान खुद बाहर आकर दिव्यांग और आवेदकों की समस्या को सुना है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने बुजुर्ग महिला और दिव्यांग को संबल दिया, उनसे कहा आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा. यदि निराकरण नहीं होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं. इस दौरान कलेक्टर ने मानवीय संवेदनशीलता और आत्मीयता का परिचय दिया है.
नागरिकों की समस्याओं को सम्मानपूर्वक सुनी और उनकी परिस्थितियों को समझा
बुजुर्ग आवेदिका रुखडीबाई को अपने बगल में कुर्सी पर बैठाकर उनकी समस्या सुनकर मानवता की मिसाल पेश की. उन्होंने आत्मीयता के साथ उनकी बातों को समझा, इसके बाद इस समस्या के निराकरण के लिए आश्वस्त किया गया. खास बात यह है कि आम नागरिकों की समस्याओं को सम्मानपूर्वक सुनने और उनकी परिस्थितियों को समझने की यह पहल जनसुनवाई के संवेदनशील स्वरूप को दर्शाती है.
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इस जनसुनवाई में करीब 105 आवेदनों पर सुनवाई की गई, कलेक्टर विवेक कुमार ने अधिकारियों को तय समयसीमा में समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं. साथ ही रास्ता विवाद, कब्जा, अतिक्रमण सहित अन्य शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटाने को कहा गया है.