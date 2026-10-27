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बुरहानपुर कलेक्टर ने दिया अपना पर्सनल नंबर, दिव्यांग और बुजुर्ग महिला की सम्मानपूर्वक सुनी समस्या

कलेक्टर विवेक कुमार ने जीता जनता का दिल ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले के नवागत कलेक्टर विवेक कुमार ने पदभार संभालने के बाद पहली जनसुनवाई में जनता का दिल जीता है. दरअसल, उन्होंने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्या को गंभीरता से सुना, इस दौरान एक दिल छू लेने का दृश्य देखने को मिला. कलेक्टर दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान सभी अधिकारी आवेदकों की सुनवाई में व्यस्त थे, इस बीच कलेक्टर ने दफ्तर से बाहर निकलकर पंजीयन काउंटर पर पहुंचकर एक दिव्यांग युवक की फरियाद सुनी.

दिव्यांग और बुजुर्ग को एक कागज पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया