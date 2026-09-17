बुरहानपुर गणेश उत्सव में हाईटेक पंडाल देखने लगी होड़, कालिया नाग का प्रसंग देख खुश हो रहे लोग
बुरहानपुर में आईटी सेक्टर युवाओं ने सजाया हाईटेक पंडाल, कालिया नाग प्रसंग की झांकी देखने पहुंच रहे एमपी से लेकर महाराष्ट्र से लोग. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 4:02 PM IST
बुरहानपुर: देशभर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह से बप्पा की पूजा-अर्चना में जुट गए है. बुरहानपुर में भी गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. दरअसल, शहर की पॉश इंदिरा कॉलोनी में रिद्धि सिद्धि गणेश फाउंडेशन के आईटी सेक्टर के युवाओं की टोली ने हाईटेक पंडाल तैयार किया है. इस पंडाल में भगवान श्रीकृष्ण के स्वरुप में गणेशजी को विराजित किया गया है. यह हाईटेक पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, इसमें कालिया नाग प्रसंग की हाईटेक झांकी के माध्यम से सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है.
रिद्धि-सिद्धी फाउंडेशन ने बनाया हाईटेक पंडाल
महाराष्ट्र सीमावर्ती बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र की तर्ज पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम रहती है. जिलेभर में 700 से अधिक जबकि बुरहानपुर शहर में 280 के करीब सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा आकर्षक बप्पा की मूर्तियां स्थापित की गई है. शहर की सबसे पॉश इंदिरा कॉलोनी में रिध्दि सिध्दि गणेश फाउंडेशन प्रदर्शित हाईटेक भगवान गणेश जी की झांकी में काफी भीड पहुंच रही है. दरअसल, आयोजक रिध्दि सिध्दि गणेश फाउंडेशन में करीब 200 सदस्य हैं, जिसमें से अधिकतर सदस्य आईटी प्रोफेशनल्स हैं.
भगवान कृष्ण की कालिया नाग लीला थीम पर सजा पंडाल
इस साल फाउंडेशन ने भगवान कृष्ण की कालिया नाग लीला की थीम पर अपना हाईटेक पंडाल तैयार किया है. पंडाल में प्रवेश द्वार नाग की आकृति से तैयार किया गया है. जिसमें विशाल नाग के मुंह से प्रवेश करने के बाद 3 मिनट का एक शो दिखाया जा रहा है. जिसमें भगवान कृष्ण के कालिया नाग के बिना मारे विष को समाप्त करने का प्रसंग बताया जा रहा है, कि कालिया नाग ने अपने विष से यमुना नदी को बर्बाद कर दिया था.
आज लोगों ने घृणा, क्रोध और नकारात्मकता को अपने अंदर रखा
जिस प्रकार भगवान कृष्णजी ने कालिया नाग को बिना मारे उसका अंदर भरा विष खत्म किया था, उसी तरह आज लोगों ने घृणा, जेलेसी नकारात्मकता, क्रोध रूपी विष अंदर भरकर रखा है. उसको भी खत्म करना चाहिए. आप भी अपने अंदर छिपे विष रूपी क्रोध, जलपन, ईष्या, नकारात्मकता खत्म कर एक सकारात्मक व सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं.
मूर्ति से जुड़ा होना चाहिए संदेश
आयोजक गौरव अग्रवाल ने बताया कि "आज का युवा जिसे जेन जी कहा जाता है, जो कि आईटी से जुड़ा हुआ है, युवाओं, महिलाओं को फोकस करते हुए आईटी का उपयोग करते हुए सनातन इतिहास व भगवान के उपदेश पहुंचा रहा है." अंशुल कापड़िया ने बताया कि "इन दिनों मूर्तियां बड़ी-बड़ी तो हर जगह विराजित हो रही है, लेकिन आज के युग के लिए प्रासंगिक संदेश की आवश्यकता है. लोगों को जहां ऐसे संदेश मिल रहे हैं, इससे प्रेरित होकर लोगों की भीड़ वहां पहुंच रही है.
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हाईटेक झांकी देखने पहुंच रहे लोग
हमारे पंडाल में बुरहानपुर के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग यह हाईटेक झांकी देखने पहुंच रहे हैं. गणेश उत्सव में मूर्ति बड़ी भव्य बैठाना ही उदेश्य नहीं होना चाहिए, छोटी मूर्ति स्थापित करके भी बड़ा संदेश दे सकते हैं. यहां आने वाले दर्शक भी हाईटेक ढंग से मिल रहे, भगवान श्रीकृष्ण के संदेश से काफी प्रभावित हो रहे है."
सरोज जैन ने कहा कि "क्रोध पर नियंत्रण कर क्षमा करने का भाव अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए. सारी समस्याओं का कारण क्रोध होता है, जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भगवान कृष्ण के संदेश को बताया जा रहा है, इसका बच्चों और युवाओ और महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पडे़गा."