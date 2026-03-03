ETV Bharat / state

खाड़ी युद्ध की आग ड्राई फ्रूट बाजार तक पहुंची!, खजूर और बादाम-पिस्ता के दामों में उछाल

इसराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का असर भारत के ड्राइ फ्रूट्स बाजार तक पहुंचा, बुरहानपुर सहित देशभर में खजूर और ड्राइफ्रूट्स के दामों में बढ़ोतरी.

burhanpur iran israel us conflict impact
खजूर और बादाम-पिस्ता के दामों में उछाल (ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 3:17 PM IST

रिपोर्ट: सोनू सोहले

बुरहानपुर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का सीधा असर भारत के बाजारों पर भी दिखने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी उछाल के बाद अब खजूर और ड्राइ फ्रूट की कीमत में भी उछाल आया है. रमजान के महीने में इनकी मांग अधिक होने के कारण बादाम, पिस्ता और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है. व्यापारी इस बात से चिंतित हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं.

युद्ध की लहर खजूर बाजार तक पहुंची

बुरहानपुर के व्यापारियों ने कहा कि रमजान के महीने में खजूर और ड्राइ फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है. सिर्फ बुरहानपुर जिले में 50 टन से अधिक खजूर की खपत होती है. ऐसे में जैसे-जैसे ईद नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे खजूर और ड्राइ फ्रूट की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण इनके दामों में उछाल देखा जा रहा है.

खारी युद्ध की आग ड्राई फ्रूट बाजार तक पहुंची (ETV BharatD)

खजूर और ड्राइ फ्रूट्स के दामों में 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका

ड्राइ फ्रूट व्यापारी समीर बागवान ने बताया, "इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अगर नहीं थमा तो ड्राइ फ्रूट के दामों में 40 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल हमारे पास 10 दिन का स्टॉक उपलब्ध है. अभी हम लोगों ने खजूर और ड्राइ फ्रूट के दाम नहीं बढ़ाए हैं, हालांकि नए ऑर्डर में दामों में बढ़ोतरी होंगी."

DRY FRUIT PRICES
इसराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का असर ड्राइ फ्रूट्स बाजार तक पहुंची (ETV BharatD)

30 दिनों में 50 टन ड्राइ फ्रूट्स की खपत

भारत में 90 फीसदी खजूर और ड्राइ फ्रूट खाड़ी देशों से आता है, युद्ध के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि युद्ध का असर साफतौर पर ड्राइ फ्रूट बाजारों पर देखने को मिल रहा है. व्यापारियों के मुताबिक, रमजान में सिर्फ बुरहानपुर में शहर में 30 दिनों के भीतर करीब 50 टन खजूर की खपत होती है. इसमें अधिकतर खजूर ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अरब सहित अन्य अरब देशों से आता है.

रोजेदारों की पहली पसंद कीमीया खजूर

समीर बागवान ने आगे बताया, "भारतीय बाजारों में 90 प्रतिशत ड्राइफ्रूट ईरान से आता है, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और खजूर शामिल है. अचानक सप्लाई ठप्प होने से इन वस्तुओं के दामों में उछाल आया है, जबकि ईद में काजू, बादाम, पिस्ता और खजूर की मांग बढ़ जाती है. इस साल रमजान में खजूर की करीब 70 वैरायटियां उपलब्ध है, रोजेदारों की पहली पसंद कीमीया खजूर रहती है, इन विदेशी खजूर का स्वाद बेहद निराला होता है."

DRY FRUITS PRICE AFFECTS
बुरहानपुर सहित देशभर में खजूद और ड्राइफ्रूट्स के दामों में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

स्थानीय ग्राहक अनस ने बताया, "रोजेदार रमजान महीने में रोजा रखते हैं और अधिकतर लोग इफ्तारी में खजूर का सेवन करते हैं. देसी और विदेशी खजूर बेहद लाभकारी और फायदेमंद साबित होती हैं, इसमें फाइबर, आयरन, सोडियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स होते हैं.

