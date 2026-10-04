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बुरहानपुर में भीषण हादसा, अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार को रौंदा, 2 की मौके पर मौत

बुरहानपुर: निंबोला थाना क्षेत्र के झिरी गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, यहां इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर स्थित नवल सिंह शक्कर कारखाने के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना शनिवार देर रात की है.

घटनास्थल पर मची चीखपुकार

दुर्घटना के बाद मौके पर चीखपुकार मच गई. ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों मृतक और घायल नसीराबाद निमना गांव के पास चमरिया टांडा के निवासी थे. इस मामलें में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

गांव में पसरा मातम

शनिवार देर रात इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसें में दो युवकों की मौत की खबर सामने आई है. इस भीषण हादसें में एक युवक गंभीर रूप सें घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, इसके बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मौके से पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में पहुंचाया. दर्दनाक हादसे के बाद दोनों के परिजनों रो रोकर बुरा हाल है. दोनों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.

निंबोला थाना प्रभारी अजय सिंह चौहान ने बताया, "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लोगों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है, फिलहाल अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश पुलिस कर रही है. देर रात होने के कारण मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा."