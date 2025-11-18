ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 10 बड़े शहरों के स्कूलों का टाइम बदला, सुबह 9 बजे से लगेंगी कक्षाएं

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और तेज शीतलहर के कारण कई जिलों में सुबह की पाली में लगने वाले सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में नए टाइम-टेबल को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं. वहीं, सोमवार को देर शाम बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने भी जिले में स्कूल का टाइम बदले जाने का आदेश जारी किया है और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं.

बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. बढ़ती ठंड के कारण स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी के अनुसार आगामी आदेश तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित किए जाएंगे. इससे स्कूली बच्चों और पालकों को राहत मिली है.

बढ़ते ठंड को लेकर स्कूलों के टाइम में बदलाव (PRO, Burhanpur)

10 बड़े शहर जहां बदले स्कूल के टाइम

ठंड और शीतलहर को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया है. जिसमें भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, सागर, शहडोल, रीवा, देवास, खंडवा और बुरहानपुर जैसे 10 बड़े शहरों के नाम भी शामिल हैं. वहीं, कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी कई जिलों में स्कूल के टाइम में बदलाव नहीं हुआ है. जिससे स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है. अभिवावक जल्द से जल्द स्कूल की टाइमिंग में बदलाव की मांग कर रहें हैं.

आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक कोल्ड वेव का असर रहेगा. जिसके चलते आगामी 18 नवंबर तक दिन में भी कड़कड़ाती ठंड बढ़ने की आशंका जताई है. इसको लेकर बुरहानपुर कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों को कक्षाएं 9 बजे से लगाए जाने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही इस आदेश को प्राथमिकता से पालन करने को कहा गया है. आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है.