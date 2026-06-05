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बुरहानपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री में छापा, पुलिस देख भागे आरोपी, हथियारों का जखीरा जब्त

नेपानगर थाना पुलिस ने 2 जून को आरोपी बंटी उर्फ ब्रजेश पिता किशोरीलाल दावरे को गिरफ्तार किया. इस दौरान आरोपी की कार से एक देसी पिस्टल व एक धारदार चाकू बरामद हुआ था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

बुरहानपुर: खकनार थाना क्षेत्र के पाचौरी गांव में नेपानगर और खकनार थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने पाचौरी गांव के जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है. इस दौरान 2 आरोपी हथियार बनाने में जुटे थे, जैसे ही पुलिस ने दस्तक दी, तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. लेकिन पुलिस ने मौके से कई सामान बरामद किए हैं.

बुरहानपुर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

पुलिस ने जंगल में स्थित फैक्ट्री में दी दबिश

आरोपी के बयान के आधार पर शुक्रवार को खकनार टीआई अभिषेक जाधव व नेपानगर टीआई ज्ञानू जायसवाल के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम बनाई गई. दोनों टीमों ने पाचोरी गांव के जंगल क्षेत्र में दबिश दी इस दौरान पुलिस को देखकर अवैध हथियार बनाने वाले आरोपी अजीत सिंह और ठाकुर सिंह मौके से भाग गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं, आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने जंगल में स्थित फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है. इस सामग्री में 1 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 बैरल, 2 नग ग्राइंडर मशीन, 1 ड्रिल मशीन, 2 ब्लोअर, हथौड़ा, छेनी, रेती, प्लास, कटिंग ब्लेड सहित हथियार बनाने की अन्य सामग्री शामिल हैं. पुलिस ने पूरा जखीरा बरामद कर लिया है, अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि "जिले में अवैध हथियार का नेटवर्क तोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी. आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."