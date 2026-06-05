ETV Bharat / state

बुरहानपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री में छापा, पुलिस देख भागे आरोपी, हथियारों का जखीरा जब्त

बुरहानपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार बनाने में जुटे थे 2 आरोपी, पुलिस कर रही है उनकी तालाश.

BURHANPUR ILLEGAL ARMS FACTORY RAID
बुरहानपुर के अवैध हथियार फैक्ट्री में छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: खकनार थाना क्षेत्र के पाचौरी गांव में नेपानगर और खकनार थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने पाचौरी गांव के जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है. इस दौरान 2 आरोपी हथियार बनाने में जुटे थे, जैसे ही पुलिस ने दस्तक दी, तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. लेकिन पुलिस ने मौके से कई सामान बरामद किए हैं.

अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़

नेपानगर थाना पुलिस ने 2 जून को आरोपी बंटी उर्फ ब्रजेश पिता किशोरीलाल दावरे को गिरफ्तार किया. इस दौरान आरोपी की कार से एक देसी पिस्टल व एक धारदार चाकू बरामद हुआ था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

बुरहानपुर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

पुलिस ने जंगल में स्थित फैक्ट्री में दी दबिश

आरोपी के बयान के आधार पर शुक्रवार को खकनार टीआई अभिषेक जाधव व नेपानगर टीआई ज्ञानू जायसवाल के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम बनाई गई. दोनों टीमों ने पाचोरी गांव के जंगल क्षेत्र में दबिश दी इस दौरान पुलिस को देखकर अवैध हथियार बनाने वाले आरोपी अजीत सिंह और ठाकुर सिंह मौके से भाग गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं, आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने जंगल में स्थित फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है. इस सामग्री में 1 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 बैरल, 2 नग ग्राइंडर मशीन, 1 ड्रिल मशीन, 2 ब्लोअर, हथौड़ा, छेनी, रेती, प्लास, कटिंग ब्लेड सहित हथियार बनाने की अन्य सामग्री शामिल हैं. पुलिस ने पूरा जखीरा बरामद कर लिया है, अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि "जिले में अवैध हथियार का नेटवर्क तोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी. आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."

TAGGED:

BURHANPUR ILLEGAL ARMS FACTORY
BURHANPUR CRIME NEWS
BURHANPUR PISTOL MAGAZINES SEIZED
ILLEGAL ARMS FACTORY RAID
BURHANPUR ILLEGAL ARMS FACTORY RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.