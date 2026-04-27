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बुरहानपुर में 40 साल से पंजाबी पराठे की खुशबू, पेट व मन को तृप्त करने महज एक ही काफी

एक ही पराठे में ग्राहक का पेट भर जाता है. ढाबा संचालक राजेश सिंह तोमर ने बताया "विशेष प्रकार का पंजाबी पराठा बनाते हैं. इसमें जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज़, देसी कोतमीर से सजाते हैं. इससे पराठा बेहद स्वादिष्ट बनता है. क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनीस, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधि पराठा खाने यहां आते हैं. दिन-ब-दिन पराठे की डिमांड बढ़ती जा रही है."

बुरहानपुर : अपने विशेष खानपान के लिए बुरहानपुर देशभर में मशहूर है. यहां के व्यंजनों को फ़ूड लवर्स खूब पसंद करते हैं. इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर इच्छापुर गांव स्थित ढाबा अपनी खास डिश के लिए जाना जाता है. इस ढाबे पर 40 वर्षों से स्वादिष्ट पंजाबी पराठा धूम मचा रहा है. इस पराठे के स्वाद के दीवाने न सिर्फ स्थानीय लोगों में है, बल्कि कई दिग्गज जनप्रतिनिधि भी हैं. 80 रुपये में 200 ग्राम वजन का प्याज़ मिक्स पराठा ग्राहकों को पसंद आ रहा है. पराठे के साथ दाल, दही और सलाद भी परोसा जाता है.

कई दिग्गज नेता इस मार्ग से गुजरते समय पराठा खाए बिना नहीं रह पाते. जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र के सीमा से सटे इच्छापुर गांव में पप्पू सेठ का ढाबा फेमस है.

हाईवे से गुजरने वाले पराठा खाना नहीं भूलते

हाईवे से गुजरने वाले पराठा खाना नहीं भूलते (ETV BHARAT)

ढाबे पर पंजाबी पराठे का खास स्वाद न सिर्फ स्थानीय, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह ढाबा नेशनल हाईवे पर है, यहां से गुजरने वाले यात्री यहां का पराठा जरूर खाते हैं. पंजाबी पराठों की खुशबू और स्वाद लोगों को बार-बार यहां आने के लिए मजबूर कर देती है. ढाबे की स्थापना सत्यवान सिंह तोमर ने 1986 में की थी. करीब 40 साल पहले पंजाबी पराठा बनाना शुरू किया. यह पराठा विगत 40 सालों से लगातार अपने स्वाद का जादू बिखेर रहा है.

पराठे का वजन और आकार लुभावना

प्याज़ मिक्स पंजाबी पराठा न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसका आकार और वजन भी ग्राहकों को खूब लुभाता है. दिनभर फ़ूड्स लवर्स का तांता लगा रहता है. स्थानीय लोग अपने परिवार के लिए पार्सल भी लेकर जाते है. पूरा इच्छापुर पराठे के स्वाद का दीवाना है. ड्रायवर दीपक महाजन बताते हैं "पप्पू सेठ का ढाबा पंजाबी पराठे के लजीज स्वाद के लिए मशहूर है. 80 रुपये में पंजाबी पराठा मिलता है, इसका वजन करीब 200 ग्राम का होता है, जो पेट और मन दोनों को संतुष्ट कर देता है. हम जब भी इस मार्ग से गुजरते है, पराठा खाए बिना रह नहीं पाते. पराठे के साथ कॉम्प्लिमेंटरी डिश में दाल और दही भी देते हैं."