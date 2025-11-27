ETV Bharat / state

बुरहानपुर के सुलेमान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, मृत व्यापारी के परिजनों को लौटाया 70 लाख का सोना-चांदी

सुलेमान की ईमानदारी के लिए किया गया उनका सम्मान, घटनास्थल पर मिले 600 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी भी परिजन को सौंपा.

सुलेमान की ईमानदारी के लिए किया गया सम्मान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:00 PM IST

बुरहानपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र से ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है. जिसमें सड़क हादसे में घायल ज्वेलर्स व्यापारी की जान बचाने हाजी शेख सुलेमान ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. लेकिन डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया. सुलेमान को घटनास्थल पर 600 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी मिली थी. सुलेमान ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया और बाद में मृतक के परिजनों को सौंप दिया.

घायल व्यक्ति को देख पुलिस को दी सूचना

इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर पिछले दिनों सड़क हादसे में ज्वेलर्स व्यापारी अंकुश पवार एक हादसे का शिकार हो गए थे. वे मोटरसाइकिल सहित अंधेरे में हाईवे पर घायल अवस्था में पड़े थे. इसी दौरान फल विक्रेता हाजी शेख सुलेमान वहां से गुजर रहे थे. उनकी नजर सड़क पर पड़े व्यक्ति पर पड़ी. उन्होंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल रोक ली और बिना एक पल गंवाए शाहपुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने अंकुश को मृत घोषित किया.

70 लाख का सोना-चांदी मालिक के परिजन को लौटाया (ETV Bharat)

सुलेमान का नहीं डगमगाया ईमान

मदद के दौरान सुलेमान की नजर उस थैली पर पड़ी, जो मोटरसाइकिल पर लटकी हुई थी. जब थैली खोलकर देखा तो अंदर 600 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी थी. जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए थी. थैली सुलेमान ने अपने पास सुरक्षित रख ली, लेकिन उनका ईमान जरा भी नहीं डगमगाया. उन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश की और जैसे ही घायल के परिजन मौके पर पहुंचे, शेख सुलेमान ने सोना-चांदी उसके परिजन को सौंप दिया.

इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट ने किया सम्मान

मां इच्छा देवी मंदिर ट्रस्ट ने इस नेक काम को देखते हुए शेख सुलेमान का स्वागत किया. ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया. सुलेमान के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी.

इसको लेकर इच्छापुर गांव स्थित इच्छा देवी मंदिर समिति के संजय पवार ने बताया "सुलेमान ने साबित कर दिया कि अच्छा इंसान बनने के लिए न कोई खास पद चाहिए न पैसा, केवल एक अच्छा दिल चाहिए. सुलेमान एक नेक दिल इंसान हैं, जो खुद 300 रुपये के लिए गांव-गांव घूमकर फल फ्रूट बेचते हैं. वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिल के बेहद अमीर हैं."

