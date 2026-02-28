ETV Bharat / state

बुरहानपुर में होली पर रंग-बिरंगी पिचकारियों की धूम, यहां भी मोदी और योगी का जलवा

पिचकारियों की धूम, यहां भी मोदी और योगी का जलवा ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : बुरहानपुर के बाजारों में होली का उत्साह छाया. 2 मार्च को होलिका दहन होंगा, इसके बाद धुलेंडी यानि रंगों का त्योहार मनाया जाएगा. इससे पहले लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. बाजारों में अबीर-गुलाल और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं. इस बार बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पिचकारी काफ़ी डिमांड में है.

बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा भी आया है. मोदी व योगी की तस्वीर वाली पिचकारी बच्चों की पहली पसंद बन गई है. इसके अलावा सनी पाजी का हथौड़ा और एक से बढ़कर एक पिचकारियां आई हैं. इनकी जमकर बिक्री हो रही है. दुकानदारों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है. अब कुछ ही पिचकारियां शेष रह गई हैं. लोगों की सेहत और त्वचा का विशेष ध्यान रखते हुए दुकानदारों ने हर्बल गुलाल, रंग और पेस्ट मंगाए हैं. इससे त्वचा पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा.

पीएम मोदी का मुखौटा बच्चों में लोकप्रिय (ETV BHARAT)

सनी देओल का हथौड़ा भी काफी पसंद

इस साल बाजारों में सनी देओल का हथौड़ा, नकली बालों के विंग और डोरेमोन, छोटा भीम सहित कार्टून वाली सामग्री ने धूम मचाई है. इन सामग्री की जमकर खरीददारी शुरू हो गई है. बच्चे अपने माता-पिता के साथ पहुंच रहे हैं. इसके अलावा बाजारों में फूलों से निर्मित रंग और गुलाल मुहैया कराए गए हैं. इस बार युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षक पिचकारियों और रंगो की भरमार है. यही वजह है कि बच्चों से लेकर युवाओं तक में इन पिचकारियों और रंगो को खरीदने की होड़ मच गई है.

ईको फ्रेंडली कलर भी डिमांड में

व्यापारी दीपक रामचंदानी ने बताया "इस बार पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी सहित सनी देओल की तस्वीर वाली पिचकारियां डिमांड में हैं. बच्चों ने सबसे ज्यादा नेताओं की पिचकारियां खरीदी हैं. इन पिचकारियों की बाजारों में ज्यादा मांग है. अब कुछ ही स्टॉक बचा है. पर्यावरण को देखते हुए इको-फ्रेंडली रंग, गुलाल और पेस्ट उपलब्ध है." ग्राहक मोहित ख़ैरे ने बताया "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पिचकारी खरीदी है."