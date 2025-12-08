मध्य प्रदेश के हाईटेक गांव में आते ही गरम मिजाज हो जाता है ठंडा, बुरहानपुर की महिला ने बदली तकदीर
सरपंच आशा ने बदली गांव की दशा, सुरक्षा के लिए गांव में लगा डाले 32 कैमरे, महिला व युवतियों को आत्मनिर्भर भी बनाया.
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ऐसा गांव है जहां, गर्म मिजाज के गुंडे बदमाश आते ही ठंडे पड़ जाते हैं. इतना ही नहीं इस गांव में अपराधी पकड़े जाने के डर से अपराध करने से भी बचते हैं. और ये सब संभव हुआ है एक महिला की सोच से, जिसने इस गांव को हाईटेक बनाकर महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त भी बनाया है. हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झिरी की.
सरपंच ने बदल दी गांव की तस्वीर
ग्राम पंचायत झिरी को ग्रामवासियों और खासतौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का श्रेय जाता है महिला सरपंच आशा कैथवास को. आशा ने तीन साल पहले कुछ ऐसी शुरुआत की, कि आज उनके कार्य और इस गांव का विकास लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है. सरपंच बनते ही आशा ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था, आशा कैथवास ने उस दौरान अपने सभी गहने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए गिरवी रख दिए थे. इसके बाद इस गांव की मानों किस्मत ही चमक उठी.
हाईटेक और सुरक्षित हुआ गांव
आशा बताती हैं कि संरपच बनने के बाद उन्होंने गांव की पंचायत में कैमरे लगवा दिए. उन्होंने एचडी क्वालिटी और नाइट विजन वाले कैमरे लगाकर सबसे पहले महिला अपराध, चोरी, छेड़खानी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई. आशा कहती हैं, '' हमारे गांव में ग्रामवासियों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा था, तो सरपंच बनने के बाद सबसे पहले मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिससे आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलने लगी. इस दौरान उन्होंने एक बच्ची की अपहरण के मामला का भी जिक्र किया था.
अपराधी यहां अपराध करने से डरने लगे
आशा बताती है कि उनकी ये पहल रंग लाई और धीरे-धीरे गांव में अपराध व अन्य घटनाएं कम होने लगीं. महिलाएं भी बिना डर बाहर निकलने लगीं, जिसके बाद उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए.
आशा कैथवास ने स्व सहायता समूह से जोड़कर महिलाओं को सशक्त बनाया है, इसके अलावा युवतियों के लिए नि:शुल्क जूड़ो-कराटे प्रशिक्षण शुरू कराया, अब यहां महिलाओं और बालिकाओं में डर नहीं, हिम्मत बोलती है. हाईटेक गांव की पहचान यहां की सशक्त महिलाओं की वजह सेभी होने लगी. यही वजह है कि झिरी गांव की हर लड़की कहती है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं.
सोशल आईकॉन अवॉर्ड से सम्मानित हैं आशा
हाल ही में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला सरपंच सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इस समारोह में आशा कैथवास को "शी इंस्पायर्ड सोशल आइकॉन अवार्ड" से सम्मानित किया गया है, सरपंच आशा कैथवास को यह अवार्ड पंचायत नामक वेबसीरीज में महिला सरपंच की भूमिका निभाने वाली कलाकार सुनीता चंद्र राजवार ने अपने हाथों से दिया.
हाईटेक गांव झिरी में अब 32 कैमरे
बुरहानपुर जिले का झिरी गांव, इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर स्थित हैं, यहां एक बार कुछ बदमाश एक मासूम को उठा ले गए थे. इसके बाद ही आशा कैथवास ने चुनाव जीतते ही उन्होंने गांव के बच्चों, महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. आशा ने जब अपने गहने गिरवी रखकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए तो जनपद पंचायत के अधिकारियों ने बाद में उनके रु वापस लौटा दिए. इसके बाद गांव में अपराध रोकने और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अबतक 32 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं. स्थिति यह है कि इस गांव में आसपास के अपराधी भटकने से भी कतराने लगे हैं.
सुरक्षा के साथ रोजगार भी दिलाया
गांव में सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आत्मविश्वास भी ज़रूरी था, जिसके चलते सरपंच आशा ने युवतियों और महिलाओं के लिए नि:शुल्क जूडो-कराटे प्रशिक्षण शुरू कराया, जिससे वह आपात स्थिति में खुद की रक्षा कर सकें. इसके बाद आशा ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर काम शुरू किया. स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को केले के रेशे से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिलाया, इससे महिलाओं ने बकरी पालन, मुर्गी पालन और पशुपालन का प्रशिक्षण भी हासिल किया. सरपंच ने उन्हें बैंक से ऋण सहायता भी उपलब्ध कराई, जिससे महिलाओं ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है, इतना ही नहीं गांव की 200 से ज्यादा महिलाएं अब रोज़गार से जुड़ चुकी हैं.
आशा के साथ जुड़ी सोनाली, संवर गया परिवार
सरपंच आशा कैथवास ने गांव की गृहणी सोनाली सावकारे को स्व सहायता समूह से जोड़ा था, वह अब बैंक सखी बन चुकी हैं. आसपास के 10 गांवों में बैंक सखी का काम करती हैं, इससे उनकी हर महीने 10 से 15 हजार आमदनी हो रही है. सोनाली के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे हैं, वह अपने पति को भी सपोर्ट करती हैं. यही वजह है कि सरपंच आशा कैथवास को इस सराहनीय कार्यों के लिए महिला अधिकार मंच ने ‘शी इंस्पायर्ड सोशल आइकॉन अवार्ड’ से सम्मानित किया. अब सरपंच आशा कैथवास अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
सोनाली सावकारे ने कहती हैं, '' पति सिविल इंजीनियर हैं, कोरोना काल में आर्थिक स्थिति डगमगा गई, लोन की आवश्यकता पड़ी, पति को बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया. मैं 5 साल पहले मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी, मुझे प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद 11 महिलाओं का स्व सहायता समूह बनाया, इसके बाद मुझे आसानी से लोन मिल गया. अब मैं 10 गांवों में बैंक सखी का काम करती हूं.'' इस तरह ग्राम पंचायत झिरी के तहत आने वाले 3 गांव की युवतियां बताती हैं, '' पहले हमें घर से बाहर जाने में असुरक्षित महसूस होता था, लेकिन गांवों में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इससे गांवों की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है. महिलाओं व युवतियां खुद को कैसे सुरक्षित रख सके, इसके लिए हमें जूडो-कराटे सिखाया है.''
कभी स्व-सहायता समूह की एक साधारण सदस्य आशा, आज पूरे गांव की दिशा और दशा बदलने वाली सरपंच बनकर उभरी हैं. अब सरपंच ग्रामीणों की 'आशा' ही नहीं, परिवर्तन की पहचान बन चुकी हैं, क्योंकि सरपंच बनते ही उन्होंने जो कदम उठाए उससे ये गांव हाईटेक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन गया है.