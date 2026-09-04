ETV Bharat / state

बुरहानपुर में 'शोले' वाला सीन, नशे में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, एक घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा

बुरहानपुर में पीपराना में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, एक घंटे तक काटा ड्रामा, लोगों ने समझाइश देकर उतारा. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR HIGH VOLTAGE DRAMA
बुरहानपुर में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के पिपराना गांव में गुरुवार को हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल नल-जल योजना की ऊंची पानी की टंकी पर एक युवक नशे की हालत में चढ़ गया. उसने टंकी पर खडे रहकर एक घंटे तक ड्रामा किया. युवक की हरकत देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए, देखते ही देखते टंकी के इर्द गिर्द ग्रामीणों की भीड़ लग गई.

लोग नीचे से युवक को समझाते नजर आए. उन्होंने युवक को समझाईश देकर नीचे उतारा. इसके बाद युवक को परिजनों को सौंप दिया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी. सूचना के बाद डायल 112 पीपराना गांव में पानी की टंकी के पास पहुंची. हालांकि किसी ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिसके चलते पुलिस वापस लौट गई. बताया जा रहा है कि शादी नहीं होने के चलते युवक टंकी पर चढ़ा था.

बुरहानपुर में टंकी पर खडे रहकर एक घंटे तक ड्रामा किया (ETV Bharat)

नशे की हालत में टंकी पर चढ़ा युवक
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को ग्राम पंचायत का वाटर मैन जब पीपराना गांव में पानी की टंकी से गांव में पानी की सप्लाई छोड़ने के लिए टंकी के पास पहुंचा, तो उसकी नजर टंकी के ऊपर इस युवक पर पड़ी. युवक को टंकी पर ड्रामा करते देख वाटर मैन घबरा गया. उसने तुरंत इसकी सूचना ग्राम पंचायत धुलकोट में दी. सूचना मिलने के बाद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इसके बाद सभी ने युवक को समझाने का प्रयास किया. एक घंटे तक समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा, युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

MAN CLIMBS WATER TANK
बुरहानपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

धुलकोट पुलिस चौकी प्रभारी कमल मोरे ने बताया कि, ''पीपराना गांव में एक शराबी युवक शादी नहीं होने से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था. वह परिजनों द्वारा शादी नहीं कराए जाने से नाराज था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, हमने टीम रवाना की, युवक को समझाइश देकर नीचे उतरवाया, इसके बाद युवक को परिजनों को सुपुर्द कर दिया.''

लोगों को आई शोले फिल्म के वीरू की याद
यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था. पूरा घटनाक्रम देख ग्रामीणों को अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म शोले का दृश्य याद आ गया. जिस दृश्य में वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर ड्रामा करता है. हालांकि यह दृश्य रील नहीं बल्कि रियल लाइफ का था. यह देख लोग दंग रह गए, ग्रामीणों ने युवक से गलत कदम नहीं उठाने का आग्रह किया. नीचे से दूसरा युवक टंकी की सीढ़ियों पर चढ़कर समझाईश देने पहुंचा. इस दौरान काफ़ी मान-मनोवल के बाद नशेड़ी युवक ने ग्रामीणों की बात सुनकर नीचे उतर आया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया.

TAGGED:

MAN CLIMBS WATER TANK
BURHANPUR MAN CLIMBS TANK
MADHYA PRADESH NEWS
SHOLAY VEERU SCENE BURHANPUR
BURHANPUR HIGH VOLTAGE DRAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.