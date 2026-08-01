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भारी बारिश से बुरहानपुर में हाई अलर्ट, बाढ़ का खतरा बढ़ा, कलेक्टर-एसपी ने संभाला मोर्चा

बुरहानपुर में दो दिनों से भारी बारिश जारी, कलेक्टर और एसपी मैदान में कूदे, ताप्ती नदीं में एसडीईआरएफ और होमगार्ड सहित पुलिस जवानों की तैनाती.

BURHANPUR HEAVY RAIN
लगातार भारी बारिश से बुरहानपुर में हाई अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गुरुवार देर शाम से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है. ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जिले की अन्य नदियां और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है. लगातार हो रही बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है.

कई वार्डों में जलभराव

नगर निगम सीमा क्षेत्र के कई वार्डों में जलभराव के हालात निर्मित हो गए हैं. शहर से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा क्षेत्र में पानी घुस गया है. गांव की सड़के तालाबों में तब्दील हो गई है. बारिश का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है.

बुरहानपुर कलेक्टर-एसपी ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा

शाहपुर क्षेत्र के फोपनार और बंभाड़ा गांव में भी बारिश ने आफत बढ़ा दी है, बारिश के पानी से गांव की सड़कें स्विमिंग पुल बन गई हैं. सड़कों पर घुटने बराबर पानी बह रहा है, इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके आलावा छोटे-बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय से कई गावों का संपर्क टूट गया है, कई जगहों वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं.

BURHANPUR FLOOD RISK IN BURHANPUR
एसडीईआरएफ और होमगार्ड सहित पुलिस जवानों की तैनाती (ETV Bharat)

हाई अलर्ट घोषित, निचली बस्तियों में निगरानी के निर्देश

जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश के कारण हाई अलर्ट घोषित किया है. शुक्रवार को कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी आशुतोष बागरी, एसडीएम पल्लवी पौराणिक सहित प्रशासनिक अधिकारीयों ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने ताप्ती नदी सहित सभी घाटों का जायजा लिया. उन्होंने सभी घाटों पर एसडीईआरएफ और होमगार्ड सहित पुलिस जवानों की तैनाती की है. इसके अलावा निचली बस्तियों में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं.

FLOOD RISK IN BURHANPUR
बुरहानपुर में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

गौरतलब है कि, ताप्ती नदी सहित विभिन्न नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है. किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं. बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर कर्मचारियों को 24 घंटे निगरानी में जुटे रहने को कहा गया है. कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि ''घाटों पर किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी. लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

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