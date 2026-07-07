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बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश से आफत, नेपानगर में पांधार पुलिया डूबी, जनजीवन प्रभावित

इसके बाद नेपानगर से खंडवा की तरफ जाने वाले राहगीरों को परेशानियां झेलना पड़ी. उन्हें खंडवा की ओर जाने के लिए रतागढ़-बोरसल मार्ग से होकर बुरहानपुर-खंडवा हाईवे पर जाना पड़ा. इस दौरान लोगों ने कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ा.

बुरहानपुर: बुरहानपुर में सोमवार देर रात से मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी. बुरहानपुर सहित नेपानगर में भी बारिश का कहर देखने को मिला. यह सिलसिला दोपहर 12 बजे तक चला, इससे धुलकोट, नेपानगर सहित खकनार क्षेत्र के छोटे नदी नाले उफान पर आ गए. दरअसल धुलकोट में हुई मूसलाधार बारिश का असर नेपानगर में देखा गया, जिसके चलते नेपानगर में पांधार पुलिया पानी से डूब गई. पुलिया पर तेज गति से पानी बहता नजर आया, जिसके कारण चांदनी, बुरहानपुर, खंडवा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई.

बुरहानपुर जिले में बारिश का रिकॉर्ड

बुरहानपुर शहर में देर रात से ही झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर में 12 बजे जाकर थमा. अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 113.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. धुलकोट में सबसे अधिक 65.1 मिमी, बुरहानपुर में 26 मिमी, नेपानगर में 21 मिमी और खकनार में 1 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है. वहीं इस मानसून में अब तक जिले में कुल 1034.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है. बारिश के आंकडे भूअभिलेख शाखा से जारी किए गए है.

बुरहानपुर के कई इलाकों में जोरदार बारिश (ETV Bharat)

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बता दें कि निंबोला थाना क्षेत्र के खामला, बलड़ी और करोनिया फालिया के लोगों की भी परेशानियां बढ़ी हैं. दरअसल, इस मार्ग पर गालबलड़ी और गोरखेड़ा में उतावली नदी पर रपटा बना है, इस बारिश से ताप्ती नदी की सहायक उतावली नदी भी उफान पर पहुंच गई है, जिसके कारण गालबलड़ी और गोरखेड़ा में पुलिया से बाढ़ का पानी बह रहा है. ऐसे में राहगीरों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस क्षेत्र में मार्ग प्रभावित हुआ है.