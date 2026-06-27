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नेशनल हाईवे है या नदी, बुरहानपुर मानसून की शुरुआती बारिश से ही जलमग्न

बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, सड़कों पर नदी जैसा नजारा.

BURHANPUR HEAVY RAIN
बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश से हाईवे पर जलभराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 12:26 PM IST

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बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में झमाझम बारिश वाहन चालकों और राहगीरों के लिए आफत बन गई है. शुक्रवार को बारिश के बाद बुरहानपुर-अंकलेश्वर नेशनल हाईवे पर स्थित बरसाती नाला उफान पर आ गया. देखते ही देखते नाले पर बनी पुलिया पानी में डूब गई और सड़क नदी में तब्दील हो गई. कुछ ही देर में पानी घरों की दहलीज तक पहुंच गया. साथ ही नेशनल हाईवे का हिस्सा पानी से लबालब हो गया.

हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार

जलभराव के चलते हाईवे पर एक घंटे तक यातायात बाधित हुआ, जिससे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात आने-जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मार्ग के दोनों साइड वाहनों की लंबी-लंबी कतार लग गई थी. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने लालबाग थाना पुलिस को सूचित किया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पुलिया-सड़क से बाढ़ का पानी कम होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू कराई.

बुरहानपुर-अंकलेश्वर नेशनल हाईवे बनी तालाब (ETV Bharat)

झमाझम बारिश से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक

जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित लोनी गांव से होकर बुरहानपुर-अंकलेश्वर नेशनल हाईवे गुजरता है, जो मध्य प्रदेश को गुजरात और महाराष्ट्र से जोड़ता है. यहां दोपहर में झमाझम बारिश हुई, जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए आफत की बारिश बन गई. नेशनल हाईवे पर आफत की बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया.

NATIONAL HIGHWAY WATERLOGGING
जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई (ETV Bharat)

पुलिया और हाईवे जलमग्न

बाढ़ के पानी ने नेशनल हाईवे पर भी रौद्र रूप दिखाया. सड़कें पूरी तरह डूब गई और हाईवे से सटे घरों में पानी घुस गया. बड़ी संख्या में लोग छतों पर चढ़ गए. स्थानीय ग्रामीण रोशन चौधरी और विक्रम ने बताया, '' बारिश के पानी से बरसाती नाला उफान पर पहुंच गया, इससे पुलिया और हाईवे जलमग्न हो गया. सुरक्षा की दृष्टी से ग्रामीणों ने वाहनों को दोनों साइड रोक दिया.''

लोगों ने बाताया कि जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन चालकों और राहगीरों को हाईवे के दोनों साइड रुकने की सलाह दी. स्थिति नियंत्रित होने के बाद बारी-बारी से वाहनों को रवाना किया. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बुरहानपुर-अंकलेश्वर हाईवे सुचारू रूप से शुरू कराया गया.

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