ETV Bharat / state

बुरहानपुर में मौसम का कहर, गर्मी की पावर का नहीं मिल रहा आंकड़ा, तापमापी यंत्र की मांग

बुरहानपुर में भीषण गर्मी के बीच स्थानीय लोगों ने उठाई तापमापी यंत्र स्थापित करने की उठाई मांग. विधायक ने दिया आश्वासन.

Burhanpur Heatwave
प्रशासन और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के गर्म शहरों की फेहरिस्त में शुमार बुरहानपुर में तापमापी यंत्र स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. शहर में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. ऐसे में लंबे समय से तापमापी यंत्र लगाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते शहर में सही और सटीक तापमान की जानकारी नहीं मिल पा रही है. इस समस्या से स्थानीय लोग और किसान खासे परेशान हैं, जिसके चलते अब तापमापी यंत्र लगाने की मांग की जा रही है.

जल्द तापमापी यंत्र स्थापित करने का आश्वासन

बुरहानपुर का प्रदेश के गर्म शहरों में शुमार है, हर साल यहां भीषण गर्मी पड़ती है, स्थानीय निवासी और प्रशासन गर्मी में तापमान जानने के लिए मीडिया और मोबाइल में बताए जाने वाले आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब शहर के जिम्मेदार नागरिकों और समाजसेवियों ने सही तापमान की जानकारी के लिए मौसम विभाग के द्वारा अधिकृत तापमापी यंत्र स्थापित करने की मांग की है. जिला प्रशासन और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने लोगों की मांग को सही ठहराते हुए इसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है.

बुरहानपुर में तापमापी यंत्र स्थापित करने की मांग (ETV Bharat)

प्रशासन और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग

स्थानीय नागरिक अकील आजाद ने कहा, "बुरहानपुर कृषि प्रधान जिला है, यहां अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं. यहां 22 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में केला की फसल लगाई जाती है, इस भीषण गर्मी में केला की फसल पर धूप का खासा असर देखने को मिलता है, तेज धूप और लू से केले के पत्ते प्रभावित होते हैं. यहां तापमापी यंत्र नहीं होने होने के चलते सटीक तापमान का पता नहीं चल पाता है. इससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि बुरहानपुर में वेदर स्टेशन या तापमापी यंत्र स्थापित किया जा सके."

Burhanpur weather station install
तापमापी यंत्र लगाने की मांग (ETV Bharat)

समाजसेवी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भेजा ई-मेल

समाजसेवी ठाकुर प्रियंक सिंह ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को ईमेल किया है, उन्होंने इस मेल में लिखा है कि "मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, बुरहानपुर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण गर्मी में भीषण लू और अत्यधिक तापमान का सामना करता है, विगत कुछ समय से यह देखा गया है कि शहर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की कोई आधिकारिक वेधशाला या सटीक तापमान मापने वाला मानक थर्मामीटर उपलब्ध नहीं है, इसके अभाव में जिले का सटीक तापमान रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, वर्तमान में हमें आसपास के जिलों के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर हमारे स्थानीय तापमान से भिन्न होते हैं."

mp Weather update
बुरहानपुर में मौसम बरपा रहा कहर (ETV Bharat)

जब इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनीस से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि "स्थानीय लोगों और समाजसेवी की मांग से सरकार और प्रशासन को अवगत कराएंगे, मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है."

TAGGED:

BURHANPUR WEATHER STATION INSTALL
MADHYA PRADESH NEWS
MP WEATHER UPDATE
MOHAN YADAV GOVT
BURHANPUR HEATWAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.