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धूप व गर्मी बढ़ते ही बुरहानपुर में उल्टी-दस्त का प्रकोप, अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाए

अचानक बढ़ी गर्मी से लोग डिहाइड्रेशन के शिकार. डॉक्टर्स ने धूप से बचने और खाने-पीने में सावधानी बरतने की सलह दी.

Burhanpur Vomiting Diarrhea
बुरहानपुर में उल्टी-दस्त का प्रकोप, अस्पताल में भर्ती मरीज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : जिला अस्पताल में अचानक उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. माना जा रहा है कि अचानक बढ़ी गर्मी के कारण लोग बीमार हुए हैं. फिलहाल दिन का तापमान बढ़ गया है. सूरज की तेज तपिश से लोग हलाकान हो गए हैं. इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है. डॉक्टर्स ने उल्टी-दस्त से बचने के लिए जरूरी उपाय बताए हैं.

अचानक बढ़े उल्टी-दस्त के मरीज

शहर में उल्टी-दस्त के मरीजों के संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने लगी है. जिला अस्पताल में पिछले 2 दिन में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या 70 पार पहुंच चुकी है. अस्पताल के वार्डों में मरीजों बच्चे, युवा सहित बुजुर्गों को भर्ती किया गया है. कई वार्डों में मरीजों से बेड भर गए है. अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था कराई है. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उल्टी-दस्त के मरीजों की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

अचानक बढ़ी गर्मी से लोग डिहाइड्रेशन के शिकार, कैसे बचें (ETV BHARAT)

अस्पताल प्रबंधन ने की अलग से व्यवस्था

अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयों और चिकित्सकीय स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था की जुटाई है, ताकि मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सके. डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ ने कमर कस ली है. सभी वार्डों में स्टॉफ बढ़ा दिया गया है. डॉक्टर लगातार निगरानी में जुटे है. मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करा रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया है. इलाज करा रहे मरीज ने बताया "धूप से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. उल्टी-दस्त से ग्रसित हो रहे हैं. मुझे भी यही शिकायत है."

धूप-गर्मी के प्रभाव से बचने के उपाय

डॉक्टरों ने नागरिकों को गर्मी के प्रभाव से बचने के टिप्स बताए हैं. डॉक्टर्स का कहना है "देसी शीतल पेय पदार्थ का सेवन करें, फ्रीज का पानी पीने से बचें, मटके का पानी पीएं, ज्यादा से ज्यादा ताजे फल-फ्रूट्स खाएं, इससे धूप से बचाव होगा." जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. भूपेंद्र गौर ने बताया "यह मौसमी बीमारी है. तापमान में अचानक बढ़ोतरी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. तेज धूप से उल्टी-दस्त की शिकायत बढ़ी हैं."

ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की जरूरत है." साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने और बाहर का भोजन कम करने की सलाह दी है.

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