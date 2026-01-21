ETV Bharat / state

लाखों की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक, केले के चिप्स से दिया 30 को रोजगार, मिलियन में कमाई

मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर बुरहानपुर में युवा ने शुरू किया अपना स्टार्टअप, लाखों की कमाई के साथ 30 लोगों को दे रहे रोजगार.

लाखों की नौकरी छोड़ युवक ने खुद का बिजनेस किया शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 3:39 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 4:04 PM IST

बुरहानपुर: आजकल के युवाओं में कुछ करने का जुनून है. वे खाली नहीं बैठना चाहते. वे नौकरी करके या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करके आत्मनिर्भर होना जानते हैं. जिसमें नए-नए स्टार्टअप को लेकर युवाओं के आइडिया और उनकी लगन की तारीफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं. ऐसे ही एक युवा बुरहानपुर में हैं, जिन्होंने आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया. इतना ही नहीं कमाई के साथ यह शख्स 30 लोगों को रोजगार भी दे रहा है.

हर्षल लांडे का बुरहानपुर स्टार्टअप

हम बात कर रहे हैं, शाहपुर के रहने वाले युवा हर्षल लांडे की. हर्षल लांड ने आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज की नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू किया. हर्षल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 34 लाख का लोन लिया. जिसमें उन्हें 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली है. इससे हर्षल ने इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर केला चिप्स यूनिट स्थापित किया है. वह केला उत्पादक किसानों से केला खरीदकर आधा दर्जन से अधिक फ्लेवर्स में स्वादिष्ट चिप्स बनाते हैं.

युवक ने शुरू की चिप्स की फैक्ट्री (ETV Bharat)

एमपी सहित दूसरे राज्यों में चिप्स की डिमांड

इससे उन्हें बेहतर आमदनी होती है, हर महीने 7 लाख की चिप्स की खपत हो रही है. इस व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से शाहपुर क्षेत्र के 30 लोगों को रोजगार मिला है. इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है. खास बात यह है कि उनकी फैक्ट्री में बनाई गई चिप्स केवल बुरहानपुर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सप्लाई होती है. अब उनके पास कई राज्यों से बड़ी मात्रा में ऑर्डर पहुंच रहे हैं.

युवा उद्यमी हर्षल लांडे (ETV Bharat)

मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप

युवा उद्यमी हर्षल लांडे ने मुंबई के वेलिंगकर कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्‍होंने करीब 5 साल तक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम किया. यहां उन्हें अच्छा पैकेज, आरामदायक जिंदगी, एक सुरक्षित करियर और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन अपने गांव के खेतों से जुड़ी यादें ताजा हो जाती थी. इसके बाद उन्होंने आईटी कंपनी की नौकरी ठुकरा दी, फिर एक नया सपना संजोकर अपने गांव की मिट्टी से जुड़कर खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया.

एमपी सहित दूसरे राज्यों में जाते केले के चिप्स (ETV Bharat)

34 लाख का लिया था लोन, कमाई के साथ 30 लोगों को रोजगार

उन्होंने Snikks ब्रांड की शुरूआत की. हर्षल लांडे ने बताया कि "मैंने जब नौकरी छोड़ी तो कलेक्टर ऑफिस गया. यहां से लोन की जानकारी मिली. मैंने PMFME योजना के तहत 34 लाख रुपए लोन लिया, इसमें 10 लाख सब्सिडी मिली है. इस रकम से अपना बिजनेस शुरू किया. किसानों के खेतों से कच्चा केला खरीदते हैं, इसके बाद मजदूरों की मदद से धुलाई, सफाई, कटाई कराकर चिप्स तैयार करते हैं.

हर्षल ने लगाई चिप्स की फैक्ट्री (ETV Bharat)

करीब 30 मजदूर इस काम को बखुबी निभाते हैं. इस यूनिट में यहां रेगुलर, टोमेटो, पेरी-पेरी, क्रीम ओनियन, सॉल्टेड और पुदीना जैसे 6 प्रकार के फ्लेवर्स के चिप्स बनाए जाते है. हर महीने 7 लाख की बिक्री हो रही है. मेरे ब्रांड snikks के नाम से बुरहानपुर और पुणे में आउटलेट भी शुरू किया है.

सफाई और क्वालिटी का खास ख्याल

Snikks के क़्वालिटी चेकर देवेंद्र महाजन ने बताया कि "करीब 6 महीने पहले लोन लेकर हर्षल ने केला चिप्स फैक्ट्री स्थापित की है. बाजारों में इस ब्रांड की काफी डिमांड बढ़ गई है. साफ-सफाई और क्वालिटी का विशेष ध्यान रखते हैं, ताकि ग्राहक को बेहतर स्वाद उपलब्ध करा सकें."

Last Updated : January 21, 2026 at 4:04 PM IST

