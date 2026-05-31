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हस्तलिखित पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन, नागरिक ज्ञानभारतम् मिशन की वेबसाइट पर होगा अपलोड

बुरहानपुर में संरक्षित ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रंथ और दस्तावेज अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध, युवा पीढ़ी के लिए इतिहास और अध्यात्म का है अनमोल खजाना, सोनू सोहले-की-रिपोर्ट.

Handwritten manuscript Digitization
हस्तलिखित पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 5:49 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 6:25 PM IST

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बुरहानपुर: भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरें बहुत ही समृद्ध हैं. ऋषि मुनियों और विद्वानों ने इनमें ज्ञान का खजाना भर रखा है. अब इस खजाने से आज की पीढ़ी भी ज्ञानवान बन सकेगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने एक शानदार पहल की है. जिसके तहत सभी धर्मों के करीब 75 साल या उससे पुराने धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक, वैज्ञानिक, आयुर्वेद और संग्रहालयों में संजोकर रखी गई हस्तलिखित पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा.

हस्तलिखित पांडुलिपियां का होगा डिजिटलाइजेशन

मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर अपनी संस्कृति, सभ्यता और विरासत के लिए प्रसिद्ध है. यहां मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहरें, संत परंपरा और धार्मिक विरासत आज भी जीवित हैं. हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रंथों और दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने की पहल शुरू कर दी गई है. देशभर के मंदिरों धार्मिक स्थलों, सामाजिक और प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा जाएगा.

पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन (ETV Bharat)

नागरिक ज्ञानभारतम् मिशन की वेबसाइट पर होगा अपलोड

इसके लिए बुरहानपुर में इंदौर से पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची है. पुरातत्व विभाग की टीम ने लोधीपुरा रोड स्थित गुरुद्वारा बड़ी संगत, राजपुरा स्थित श्री 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नागझिरी स्थित श्री कबीर निर्णय मंदिर में जिम्मेदारों से जानकारी जुटाई है. यहां मौजूद हस्तलिखित ग्रंथों के डिजिटलाइजेशन के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू की है. अब प्रकिया पूरी होने के बाद हस्तलिखित ग्रंथों को आम नागरिक ज्ञानभारतम् मिशन की वेबसाइट पर आसानी से पढ़ सकेंगे.

गुरु गोविंद सिंह जी के हस्ताक्षर किए गए ग्रंथ हैं संरक्षित

लोधीपुरा रोड स्थित गुरुद्वारा बड़ी संगत में आज भी वह ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहिब संजोकर रखी गई है, जिस पर सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वर्णिम अक्षरों में हस्ताक्षर किए थे. इस गुरु ग्रंथ को पूरे साल भर में एक बार दर्शन के लिए निकाला जाता है.

वहीं, नागझिरी स्थित श्री कबीर निर्णय मंदिर में विक्रम संवत 1894 यानी वर्ष 1837 में संत कबीर के बीजक पर लिखी गई, टीका सुरक्षित संजोकर रखी गई है. इसे प्रथमाचार्य संत सदगुरु श्री पूरण साहब ने सरल भाषा में तैयार किया था. इसी तरह राजपुरा स्थित श्री 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी हस्तलिखित ग्रंथ और प्रमाणिक लेखन सामग्री मौजूद है. इसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है.

'इतिहास और अध्यात्म के लिए अनमोल खजाना है पांडुलिपियां'

रहवासी रवि जैन ने बताया कि "राजपुरा स्थित श्री 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हस्तलिखित धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं. इन्हे मोटे पुराने कागजों पर काली स्याही से देवनागरी और संस्कृत भाषा में पांडुलिपियां लिखी गई है. यह काफी साल पुरानी है, जो युवा पीढ़ी के लिए इतिहास और अध्यात्म का अनमोल खजाना है."

शोद्धार्थियों के लिए भी होगा मददगार

इतिहासकार मोहम्मद नौशाद ने बताया कि "बुरहानपुर में ज्ञानभारतम् मिशन के तहत पंजीयन प्रकिया शुरू की गई है. इंदौर से आए पुरातत्व विभाग के अधिकारी सय्यद जाकिर हुसैन ने पहले चरण में धार्मिक मंदिर, मठ और गुरुद्वारा प्रबंधन से मुलाकात की है. उन्हें सर्वेक्षण प्रकिया से अवगत कराया." उन्होंने बताया कि "ऐतिहासिक ग्रंथों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाएगा. जिससे शोधकर्ताओं और युवा पीढ़ी को स्वर्णिम इतिहास की जानकारी हासिल होंगी. यह शोध और पीएचडी में भी छात्रों के लिए मददगार साबित होगा."

Last Updated : May 31, 2026 at 6:25 PM IST

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