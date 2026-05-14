BJP सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ट्रेन का सहारा, बुरहानपुर से खंडवा पेट्रोल बचाने चढ़ेंगे रेलगाड़ी
प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर अमल करते हुए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेने लगे. बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 4:29 PM IST
बुरहानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की बचत के आह्वान का असर दिखने लगा है. खंडवा-बुरहानपुर से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना शुरू कर दिया है. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर से खंडवा तक जाने के लिए रेलवे का सहारा लिया है. ज्ञानेश्वर पाटिल उपनगर लालबाग स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचे. यहां से महानगरी एक्सप्रेस से खंडवा के लिए रवाना हुए. इससे पहले वह अपने गृह ग्राम बोहरडा से इलेक्ट्रिकल कार से रेलवे स्टेशन तक पहुंचे.
सभी नागरिकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की सलाह
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर से खंडवा की यात्रा के लिए निजी वाहन के बजाए रेल यात्रा को प्राथमिकता दी. इससे उन्होंने ईंधन बचत का संदेश दिया है. सांसद ने आम नागरिकों से भी अपील कि है कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की बचत करें, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प अपनाएं, सभी नागरिक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, इससे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा. लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार की पहल समाज के लिए प्रेरणादायक साबित होती है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को लाभ
लोगों का कहना है कि नागरिक यदि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं तो पेट्रोल और डीजल की बचत के साथ-साथ प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है. स्थानीय निवासी राम निकम ने बताया "खंडवा-बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे का रास्ता चुना, इस पहल से आम नागरिकों में भी बदलाव आएगा. मैं सांसद की इस सकारात्मक पहल का समर्थन करता हूं. इससे लोगों में प्रेरणादायक संदेश जाएगा."
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आनी वाली पीढ़ियों के हित में फैसला
मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशहित में डीजल-पेट्रोल बचत का आह्वान किया गया है. अब देशवासियों को उनके आह्वान को आत्मसात करने की जरूरत है, ताकि देश की मुद्रा रुपया को मजबूत किया जाए. इस आह्वान को सभी ने अपने व्यवहार में उतारना हमारी जिम्मेदारी है. डीजल-पेट्रोल का संरक्षण न सिर्फ आर्थिक विषय, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य से भी जुड़ा हुआ है." इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों को भी जरूरत के मुताबिक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी.