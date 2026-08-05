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आदिवासी छात्राओं का फूटा गुस्सा, वार्डन का ट्रांसफर रुकवाने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंची

बुरहानपुर में कलेक्टर कार्यालय में फर्श पर बैठी दर्जनों छात्राएं, आदिवासी बालिका छात्रावास में स्थाई वार्डन की मांग, गांव से बाहर है छात्रावास. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

burhanpur Tribal girls protest
बुरहानपुर में आदिवासी छात्राओं का फूटा गुस्सा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : August 5, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर बहादरपुर गांव स्थित शासकीय आदिवासी बालिका छात्रावास में भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां हॉस्टल वार्डन के ट्रांसफर के विरोध छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया. बच्चों ने कलेक्टर हर्ष सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास में स्थाई महिला वॉर्डन की नियुक्ति मांग की.

ट्रांसफर के खिलाफ कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी बालिका छात्रावास बहादरपुर गांव से दूर स्थित है. यहां शिक्षिका सीमा बिरला करोड़ा अधिक्षिका (वार्डन) के रूप में सेवाएं दे रही थी, इस बीच अचानक उनका खंडवा ट्रांसफर कर दिया गया. इससे नाराज छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई. जहां बच्चों ने फर्श पर बैठकर ट्रांसफर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बुरहानपुर में कलेक्टर कार्यालय में फर्श पर बैठी दर्जनों छात्राएं (ETV Bharat)

स्थाई वार्डन की नियुक्ति का आश्वासन

छात्रों का हंगामा देख आदिम जाति विभाग के सहायक आयुक्त भारत मौके पर पहुंचे और बच्चों की मांगों को सुना. उन्होंने छात्राओं को आश्वासन देकर मामला शांत कराया. वहीं, छात्राओं ने कलेक्टर हर्ष सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास में स्थाई महिला अधीक्षिका (वॉर्डन) की मांग की. अधिकारियों ने छात्राओं को स्थाई वार्डन की नियुक्ति का आश्वासन दिया है.

असामाजिक तत्वों और जंगली जानवरों का डर

छात्राओं का कहना है कि, बहादरपुर गांव का आदिवासी बालिका छात्रावास गांव से दूर एकांत में स्थित है. यहां रात में असामाजिक तत्वों और जंगली जानवरों का डर सताता है. ऐसे में यहां स्थाई वार्डन की जरूरत है. लंबे समय से सीमा बिरला करोड़ा अधिक्षिका वार्डन के रूप में प्रभार संभाल रही थीं, लेकिन अचानक उनका स्थानांतरण हो गया है. अब उन्होंने छात्रावास आना-जाना छोड़ दिया. वर्तमान में स्थाई महिला अधीक्षिका न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सीमा करोड़ा को दोबारा नियुक्त करने की मांग

इससे छात्राओं की चिंताएं बढ़ गई है, उनका कहना है कि बालिका छात्रावास होने के नाते महिला अधिकारी का होना बेहद आवश्यक है, ताकि वे अपनी समस्याएं बिना किसी झिझक के साझा कर सकें. हालात यह है कि स्थाई महिला अधीक्षिका के न रहने से छात्रावास की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता खड़ी हो गई है. बालिकाओं ने जल्द समस्या के निराकरण की मांग रखी है. उनका कहना है कि छात्रवास में महिला अधिक्षिका की रूप में दोबारा सीमा करोड़ा को नियुक्त किया जाए, अधिकारियों से जल्द आदेश जारी किए जाने की मांग की है.

वार्डन के अभाव में छात्रावास में समस्याएं उत्पन्न

छात्रा अक्षरा ने बताया, "सीमा करोड़ा अधीक्षिका के रूप में पदस्थ थी, छात्रावास गांव से बाहर और दूर है. रात में बालिकाओं को डर लगता है. अधिक्षिका सीमा करोड़ा के होने से बालिकाएं सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उनका स्थानांतरण हो गया है. इससे परेशानिया बढ़ गई है. आलम यह है कि अब अधिक्षिका के अभाव में छात्रावास में समस्याएं उत्पन्न होंगी. हमारी मांग है कि सीमा करोड़ा को दोबारा यही नियुक्त किया जाए, ताकि बालिकाएं सुरक्षित रह सकें."

आदिमजाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त भारत जांचपुरे ने बताया, "​छात्राओं की बात सुनने के बाद हमने ज्ञापन स्वीकार किया है, मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही छात्रावास में महिला अधीक्षिका की व्यवस्था की जाएगी. ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो."

Last Updated : August 5, 2026 at 10:23 AM IST

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