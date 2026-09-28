ETV Bharat / state

बुरहानपुर में 64 हजार स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार, बीत गया आधा शैक्षणिक सत्र

बुरहानपुर में 64 हजार स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: शैक्षणिक सत्र 2026-27 आधा बीतने को है, लेकिन बुरहानपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 64 हजार स्कूली बच्चों को अब तक यूनिफॉर्म नहीं मिला है. ऐसे में अधिकांश बच्चों को मजबूरन पुरानी यूनिफॉर्म या रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचना पड़ा रहा है. बावजूद अब तक ना तो बच्चों को ड्रेस की राशि मिली, ना ही यूनिफॉर्म मिल पाया. जबकि सभी बच्चों को कब से इंतजार है. बच्चों के माता-पिता ने भी जल्द से जल्द यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की मांग की है.