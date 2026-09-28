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बुरहानपुर में 64 हजार स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार, बीत गया आधा शैक्षणिक सत्र

बुरहानपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं मिले यूनिफॉर्म, शैक्षणिक सत्र का बीता आधा साल, छात्र कर रहे मांग. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR STUDENTS NOT GET UNIFORMS
बुरहानपुर में 64 हजार स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:26 PM IST

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बुरहानपुर: शैक्षणिक सत्र 2026-27 आधा बीतने को है, लेकिन बुरहानपुर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 64 हजार स्कूली बच्चों को अब तक यूनिफॉर्म नहीं मिला है. ऐसे में अधिकांश बच्चों को मजबूरन पुरानी यूनिफॉर्म या रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचना पड़ा रहा है. बावजूद अब तक ना तो बच्चों को ड्रेस की राशि मिली, ना ही यूनिफॉर्म मिल पाया. जबकि सभी बच्चों को कब से इंतजार है. बच्चों के माता-पिता ने भी जल्द से जल्द यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की मांग की है.

64 बच्चों को नहीं मिली यूनिफॉर्म

प्रदेश के अन्य जिलों की तरह बुरहानपुर में भी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म का इंतजार है. वह बिना ड्रेस कोड के रंगीन ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जबकि इस बार शैक्षणिक सत्र 2026-27 का आधा सत्र बीत चूका है. बावजूद इसके अब तक 64 हजार बच्चों को यूनिफॉर्म से वंचित रहना पड़ा है. पेरेंट सद्दाम शेख ने कहा कि "इस सत्र में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को यूनिफार्म नहीं मिला. जिसके कारण उन्हें रंगीन कपड़े पहनाकर स्कूल भेजना पड़ता है, ऐसे में माता-पिता और छात्र-छात्राओं ने जल्द यूनिफॉर्म या उसकी राशि की मांग की है."

छात्रों को नहीं मिले यूनिफॉर्म (ETV Bharat)

बच्चे भुगत रहे सरकारी नीतियों का खामियाजा

मध्य प्रदेश पालक महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश भगत ने भी सरकार से मांग की है कि स्कूल सत्र शुरू होने से पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूसन की नीति तय हो जानी चाहिए. सरकार द्वारा अब तक नीति तय नहीं होने का खामियाजा हजारों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को भुगतान पड़ रहा है. पालक संघ ने जल्द से जल्द यूनिफॉर्म वितरण करने की शासन से मांग की है.

जल्द यूनिफॉर्म दिलाने की कोशिश

उधर जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी अरविंद धुर्वे ने बताया कि जिलास्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है. बच्चों के बैंक खाते अपडेट कराए गए हैं. अब जैसे ही शासन से मार्गदर्शन मिलता है, वैसे ही यूनिफॉर्म की राशि छात्रों के खाते में डालनी है. या यूनिफॉर्म सिलाकर देना है.

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