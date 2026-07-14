ETV Bharat / state

3 दिन में बना दिए ढाई हजार जादू के गोले, इन्हें फेंकते ही बिखरेगी हरियाली

सबसे खास बात यह है कि शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल के खाली समय में ये सीड बॉल बनाते हैं. इस साल महज 3 दिन में ढाई हजार सीड बॉल तैयार किए गए हैं. विद्यार्थियों ने एक सप्ताह में करीब पांच हजार सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा है. इस बॉल में स्कूली बच्चों ने जामुन, नीम, नींबू सहित कई फलों के बीजों का इस्तेमाल किया है. स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं भी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं.

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के छात्रों ने ऐसे जादू के गोले तैयार किए हैं, जो जमीन पर गिरते ही हर ओर हरियाली बिखेरेंगे. दरअसल, बिरोदा गांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है. इस विद्यालय में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने करीब ढाई हजार ''सीड बॉल'' तैयार किए हैं. करीब दो वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत की गई थी और हर वर्ष की तरह इस बार भी सीड बॉल बनाए जा रहे हैं.

अब इन सीड बॉल को बंजर पहाड़ियों और खाली जगहों पर बिखेर दिया जाएगा. इसके बाद बारिश से सीड बॉल अंकुरित हो जाएंगे. इससे बंजर भूमि हरियाली से लहरा उठेंगी. इस पहल से प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी. बच्चों और शिक्षकों ने पिछले साल मसान भूमि, भोलाना पर्वत और गांव के खाली स्थानों पर करीब 5 हजार सीड बॉल बिखेरे थे, इस साल उस स्थान पर पौधे उग आए हैं.

3 दिन में बना दिए ढाई हजार जादू के गोले (Etv Bharat)

खेल-खेल में पढ़ा दिया पर्यावरण का पाठ

शिक्षकों ने इस नवाचार के जरिए न सिर्फ बच्चों को खेल-खेल में पर्यावरण का पाठ पढ़ाया, बल्कि पूरे जिले के सामने पर्यावरण जागरूकता की एक नई मिसाल पेश की है. खाली समय में विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर धरती को हरा भरा करने के लक्ष्य के साथ सीड बॉल का निर्माण कर रहे हैं. क्षेत्र के आसपास सूखी पहाड़ियों पर सीड बॉल फेंक कर पेड़ लगाने की यह प्रक्रिया जारी है, विद्यार्थियों ने उत्साह और उमंग के साथ मिट्टी व जैविक सामग्री में बीजों को सुरक्षित रूप से समाहित किया, बरसात के मौसम में सीड बॉल विभिन्न स्थानों सहित बंजर पहाड़ियों पर बिखेरा जाएगा, जिससे प्राकृतिक रूप से पौधों का अंकुरण होगा, इससे धरती हरियाली से लहरा उठेगी.

खेल-खेल में पढ़ा दिया पर्यावरण का पाठ (Etv Bharat)

बंजर जमीन भी लहलहा उठेगी

शिक्षिका कल्पना गौर और शिक्षक विनोद महाजन ने बताया, '' सीड बॉल मिट्टी, खाद और पौधों के बीजों को मिलाकर बनाई गई है. यह मिट्टी की छोटी-छोटी बॉल होती हैं. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है. यह रोपने में बेहद ही आसान होता है, सीड बॉल को जमीन में गड्ढा खोदकर लगाने की जरूरत नहीं होती, इन्हें मानसून के दौरान खाली पड़े मैदानों, पहाड़ों या बंजर जमीनों पर सिर्फ फेंक दिया जाता है. बारिश का पानी पाते ही मिट्टी और खाद के आवरण में सुरक्षित बीज अंकुरित हो जाते हैं, जबकि खुले में बोए गए बीज अक्सर पक्षी या कीड़े खा जाते हैं, लेकिन मिट्टी और खाद की कोटिंग होने के कारण सीड बॉल के भीतर के बीज सुरक्षित रहते हैं, यह बहुत ही कम खर्चीला और प्रभावी तरीका है, जिससे बड़े पैमाने पर बंजर पड़े इलाकों को हरा-भरा बनाया जा सकता है.''

बच्चों द्वारा बनाए गए सीड बॉल्स से बंजर जमीन भी लहलहा उठेगी (Etv Bharat)

पर्यावरण सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं

शासकीय स्कूल बिरोदा की इस मुहिम की खास बात यह रही कि स्कूल के बच्चों ने ही मिट्टी और देसी खाद जुटाने में मदद की और उत्साहपूर्वक बीजों को मिट्टी में मिलाकर बॉल तैयार किए हैं. यहां स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई. इस गतिविधि से बच्चों में टीम वर्क की भावना, प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास विकसित हुआ है. शिक्षकों का कहना है कि ऐसी गतिविधियां बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती हैं. इन विद्यार्थियों की यह पहल हरियाली बढ़ाने का प्रयास है. आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण की नींव है. इस मुहिम से अन्य लोगों ने भी जुड़ना चाहिए, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं.

बुरहानपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों की अनोखी पहल (Etv Bharat)

छात्रा अक्षरा सोनवने ने बताया, '' हमारे स्कूल में मिट्टी और जैविक खाद का मिश्रण बनाकर उसमें विभिन्न फलों के बीजों से सीड बॉल बनाए जा रहें है. इन बॉल को बंजर पहाड़ियों और खाली स्थान पर बिखेर देंगे. बारिश से यह बॉल अंकुरित होंगे. इससे बंजर भूमि हरियाली से लहरा उठेगी. पेड़ों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हमारे जीवन में पेड़ों का बेहद महत्व है, हमने ढाई हजार सीड बॉल तैयार किए हैं और यह काम खाली समय में किया जाता है.''

बच्चों के साथ टीचर्स ने भी बनाए सीड बॉल्स (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-