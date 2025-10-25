ETV Bharat / state

बुरहानपुर में प्राथमिक शिक्षक पर नमाज सिखाने का आरोप, डीईओ ने किया निलंबित

बुरहानपुर की सरकारी प्राथमिक शाला में बच्चों को योगासन की जगह नमाज की मुद्राएं सिखाने का मामला, आरोपी शिक्षक निलंबित.

BURHANPUR SCHOOL TAUGHT NAMAZ
प्राथमिक शाला में शिक्षक द्वारा बच्चों को नमाज सिखाने का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
बुरहानपुर: देवारी गांव की सरकारी प्राथमिक शाला में धार्मिक शिक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चों को सूर्य नमस्कार के नाम पर जानबूझकर नमाज की मुद्राएं सिखाई जा रही थीं. बच्चों के परिजनों ने इस गतिविधि पर कड़ा एतराज जताया है, जिसके बाद स्कूल प्राचार्य ने मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से कर दी. हिन्दू जागरण मंच ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

सूर्य नमस्कार की जगह नमाज सिखाने का आरोप

देवारी गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में जबूर अहमद तडवी नामक एक शिक्षक पदस्थ है. आरोप है कि शिक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रात:कालीन योगासन में गैर मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार की जगह नमाज जैसी मुद्राएं कराई जा रही थीं. शिक्षक द्वारा सिखाई गई मुद्रा को बच्चों ने घर पहुंचकर अपने अभिभावक को करके दिखाया तो उनके होश उड़ गए. परिजनों ने तत्काल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से मामले की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद प्रभारी प्राचार्य ने मामले को जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया.

सूर्य नमस्कार की जगह नमाज सिखाने का आरोप (ETV Bharat)

जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को किया निलंबित

Surya Namaskar replace Namaz
शिक्षक को किया गया निलंबित (ETV Bharat)

मामले की जानकारी लगते ही हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी गांव पहुंच गए और बच्चों और उनके पालकों से बातचीत की. इस दौरान बच्चों ने बताया कि उनके टीचर जबूर अहमद तड़वी ने सूर्य नमस्कार की जगह हमें नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं. इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

