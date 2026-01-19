बेजुबान जानवरों के मसीहा, बुरहानपुर के गोविंदा ने किया रोजाना दाना पानी का इंतजाम
बुरहानपुर के गोविंदा बने बेजुबान जानवरों के पालनहार, गली-गली घूमकर पशु-पक्षियों के खाने-पीने का करते हैं इतंजाम, मुहिम से जुड़ रहे दूसरे लोग.
बुरहानपुर: 'प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए' इन लाइनों को सही मायने में कोई चरितार्थ कर रहा है तो वो हैं दौलतपुरा निवासी गोविंदा सिंगोतिया. बेजुबान जानवरों के लिए गोविंदा का प्यार साल दर साल बढ़ता जा रहा है. वह अपनी नौकरी-पेशा की व्यस्त जिंदगी से रोजाना बेजुबान जानवरों के लिए सुबह-शाम टाइम निकाल ही लेते हैं. इस दौरान वे दौलतपुरा के बेजुबानों के खाने और पीने के लिए भोजन और पानी का इंतजाम अपनी जेब से करते हैं.
बेजुबान जानवरों को खिलाते हैं खाना
मानवता की शानदार मिसाल पेश कर रहे गोविंदा सिंगोतिया के इस कार्य की इलाके में खूब सराहना हो रही है. उनके काम से खुश होकर अब दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं. गोविंदा सिंगोतिया का कहना है कि "इंसान अपनी समस्या को बोलकर बता सकते हैं, लेकिन जानवर अपनी समस्या तो बता भी नहीं सकते हैं. वे अपनी भूख और तकलीफ किसी से बयां नहीं कर सकते, ऐसे में जो लोग सक्षम हैं, उन्हें इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए."
800 से 1000 रुपए करते हैं रोजाना खर्च
उनका कहना है कि "सेवा का मतलब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होना है, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और जिम्मेदारी होनी चाहिए. ताकि जानवर भी दीर्घायु तक जीवित रह सकें." जानवरों के प्रति उनके प्रेम और सेवा भाव की खूब चर्चा हो रही है. गोविंदा अपनी जेब से करीब 800 से 1000 रुपए खर्च कर सड़कों पर घूम रहे भूखे-प्यासे जानवरों की भूख मिटाने का काम करते हैं. वे शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर बेजुबानों के खाने और पीने का इंतजाम करते हैं.
पीने के पानी के लिए बनवाए कुंड
शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर गाय, कुत्ते सहित पक्षियों को खाना खिलाते हैं. उनके इस कार्य से अब शहर के अन्य युवा भी जुट रहे हैं. ये युवा भूखे जानवरों की भूख मिटाने के लिए रोटियां, पानी और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करते हैं. गोविंदा ने कई जगहों पर पानी के कुंड भी बनाए हैं, ताकि कोई भी जानवर या पक्षी प्यासा न रह पाए.
एक घटना ने बदली सोच
गोविंदा पेशे से कोरियोग्राफर हैं. बेजुबानों के लिए इस प्यार के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने बताया, "वर्ष 2015 में उन्होंने देखा कि भीषण गर्मी में प्यास से एक बेजुबान जानवर की मौत हो गई थी, इससे वह बहुत आहत हो गए थे. उस दिन से ही उन्होंने भूखे-प्यासे बेजुबान जानवरों के लिए भोजन पानी उपलब्ध कराने का काम शुरू किया."
गोविंदा से प्रेरित हो रहे लोग
स्थानीय नागरिक मोहन दलाल बताते हैं, "गोविंदा को रोज जानवरों के बीच आसानी से देखा जा सकता है. कई बार लोग उसकी इस पहल से प्रेरित होकर मदद के लिए आगे भी आते हैं. इस युवक के सेवा भाव से न सिर्फ बेजुबान जानवरों का पेट भर रहा है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है. इस पहल से यह साबित होता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो अकेला इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है."
बेजुबानों के पेट भरने का उठाया बीड़ा
दुकानदार गणेश महाजन ने बताया कि "मेरी दुकान से गोविंदा सिंगोतिया कई सालों से रोजाना दोनों वक्त 600 से 700 रुपए की सामग्री खरीदते हैं. इस सामग्री से वह बेजुबान जानवरों की अनोखी सेवा करते हैं. वे अलग-अलग इलाकों में जाकर बेजुबान जानवरों की भोजन पानी उपलब्ध कराते हैं. वह इन जानवरों की भूख प्यास मिटाने में जुटे हैं."